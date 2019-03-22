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Хоккей. Капитан минского "Динамо" Алексей Терещенко тренируется в "Крыльях Советов"

23.03.2019 10:19 — Разное | Партизан  
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Российский нападающий Алексей Терещенко, бывший капитаном минского "Динамо" в последнем сезоне КХЛ, поддерживает форму, тренируясь с московскими "Крыльями Советов", которые в 2011 утратили статус профессионального клуба.

В 30 матчах регулярного чемпионата-2018/19 за "Динамо" Терещенко отметился 16 (6+10) результативными баллами и заработал 6 минут штрафа при лучшем в команде показателе полезности (+9). 

Добавим, что контракт 38-летнего хоккеиста с "зубрами" истекает 30 апреля.

 
 
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Российский нападающий Алексей Терещенко, бывший капитаном минского "Динамо" в последнем сезоне КХЛ, поддерживает форму, тренируясь с московскими "Крыльями...
 
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