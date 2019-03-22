В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан

Ресторан получил название Under (норв. «чудо»). Проект разработан архитектурным бюро Snoehetta, которое ранее спроектировало оперный театр в Осло и мемориальный музей 11 сентября в Нью-Йорке.





При строительстве ресторана использовались укрепленный бетон и стекло толщиной почти в метр. Площадь Under — 495 кв.м.





Ресторанный зал с видом на морское дно может принимать до 40 посетителей. Но столики забронировали уже почти 4000 человек. Кухня основана на дарах моря.





Гости Under не могут выбрать себе блюдо — шеф-повар ресторана приготовил для них сезонный сет стоимостью 2200 норвежских крон (265 долларов).





Подводные рестораны уже существуют в других частях света. Самый известный из них – на Мальдивских островах в Индийском океане.











