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В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан
Как
Ресторан получил название Under (норв. «чудо»). Проект разработан архитектурным бюро Snoehetta, которое ранее спроектировало оперный театр в Осло и мемориальный музей 11 сентября в Нью-Йорке.
При строительстве ресторана использовались укрепленный бетон и стекло толщиной почти в метр. Площадь Under — 495 кв.м.
Ресторанный зал с видом на морское дно может принимать до 40 посетителей. Но столики забронировали уже почти 4000 человек. Кухня основана на дарах моря.
Гости Under не могут выбрать себе блюдо — шеф-повар ресторана приготовил для них сезонный сет стоимостью 2200 норвежских крон (265 долларов).
Подводные рестораны уже существуют в других частях света. Самый известный из них – на Мальдивских островах в Индийском океане.
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Как сообщает Euronews, он расположен у самого южного мыса Норвегии и представляет собой гигантскую бетонную трубу, уходящую под воду.
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