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В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан

23.03.2019 10:12 — Разное | Партизан  
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Как сообщает Euronews, он расположен у самого южного мыса Норвегии и представляет собой гигантскую бетонную трубу, уходящую под воду.

В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан
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Ресторан получил название Under (норв. «чудо»). Проект разработан архитектурным бюро Snoehetta, которое ранее спроектировало оперный театр в Осло и мемориальный музей 11 сентября в Нью-Йорке.

При строительстве ресторана использовались укрепленный бетон и стекло толщиной почти в метр. Площадь Under — 495 кв.м.

Ресторанный зал с видом на морское дно может принимать до 40 посетителей. Но столики забронировали уже почти 4000 человек. Кухня основана на дарах моря.

Гости Under не могут выбрать себе блюдо — шеф-повар ресторана приготовил для них сезонный сет стоимостью 2200 норвежских крон (265 долларов).

Подводные рестораны уже существуют в других частях света. Самый известный из них – на Мальдивских островах в Индийском океане.




 
 
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Как сообщает Euronews, он расположен у самого южного мыса Норвегии и представляет собой гигантскую бетонную трубу, уходящую под воду.
 
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