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Телеграм-канал: Доктор Эрдогана навещал Лукашенко

23.03.2019 10:11 — Разное | Партизан  
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Несколько месяцев назад у президента Беларуси Александра Лукашенко состоялась встреча с личным доктором лидера Турции Тайипа Эрдогана.

Об этом пишет телеграм-канал «Незыгарь».

«Несколько месяцев назад в Минске у Лукашенко был личный доктор Эрдогана», - говорится в сообщении.

Цель визита доктора президента Турции в Минск телеграм-канал не обозначил.

Отметим, что «Незыгарь» неоднократно подавал откровенно высосанные из пальца слухи о нашей стране. Очередной вброс может быть связан с тем, что в апреле Александр Лукашенко намерен посетить с визитом Турцию. Соответственно, на разных уровнях началась подготовка этого визита. 

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько месяцев назад у президента Беларуси Александра Лукашенко состоялась встреча с личным доктором лидера Турции Тайипа Эрдогана.
 
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