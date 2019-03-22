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Телеграм-канал: Доктор Эрдогана навещал Лукашенко
Несколько месяцев назад у президента Беларуси Александра Лукашенко состоялась встреча с личным доктором лидера Турции Тайипа Эрдогана.
Об этом пишет телеграм-канал «Незыгарь».
«Несколько месяцев назад в Минске у Лукашенко был личный доктор Эрдогана», - говорится в сообщении.
Цель визита доктора президента Турции в Минск телеграм-канал не обозначил.
Отметим, что «Незыгарь» неоднократно подавал откровенно высосанные из пальца слухи о нашей стране. Очередной вброс может быть связан с тем, что в апреле Александр Лукашенко намерен посетить с визитом Турцию. Соответственно, на разных уровнях началась подготовка этого визита.
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Несколько месяцев назад у президента Беларуси Александра Лукашенко состоялась встреча с личным доктором лидера Турции Тайипа Эрдогана.
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