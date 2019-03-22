Лукашенко рассказал, как строил дорогу в свою деревню









В пятницу глава государства встречался с городским активом в Барановичах и дал задание за два года привести в порядок дороги города. В качестве совета Лукашенко предложил нанять хорошего прораба, а также остановить свой выбор на серповидном профиле покрытия.





Как выяснилось, именно такое покрытие он выбрал, когда взялся ремонтировать дорогу в свою родную деревню.





"Позвал Батуру (экс-председатель Могилевского облисполкома — прим.), замеряли сантиметром – серповидный профиль, представляете. Говорю: "Вот так сделайте". Боже мой, Александр Григорьевич, нельзя. Я говорю: "Почему нельзя?". "Нормы" - "Я утверждаю вам эти нормы". Бегут с гаишниками, автомобилистами - автомобиль скатится при таком уклоне, съедет, перевернется. Перевернется, говорю, я буду отвечать, а ты в тюрьму пойдешь", - отметил глава государства.





Дорога, о которой идет речь, пояснил президент, идет от витебской трассы к его родной деревне Александрия. Участок - в семь километров.





"Прошло семь лет. Практически ни одной трещины, ни один автомобиль не перевернулся. Слава богу, и я ни разу не перевернулся, проезжая по этой дороге на большой скорости", - добавил Лукашенко.



