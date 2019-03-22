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Исследование: образование матери влияет на продолжительность жизни ребенка

23.03.2019 11:22 — Разное | Tut.by  
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Группа ученых в Германии выявила связь между уровнем образования матери и средней продолжительностью жизни ребенка. Об этом сообщил Немецкий институт экономических исследований в Берлине (DIW Berlin), сотрудники которого изучали сведения о 3,3 тысячах женщин и их детях, проживавших в 1950-х годах в Западной Германии. Об этом пишет ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото : ya-roditel.ru

Проанализировав данные об этих людях, специалисты пришли к выводу, что чем выше уровень образования матери, тем больше средняя продолжительность жизни ребенка. Выяснилось, что дети из семей, где у матери есть среднее образование, живут почти на два года дольше тех, чьи матери закончили лишь начальную школу или вовсе не имеют образования.

Ученые объясняют это тем, что дети из семей более образованных родителей чаще ведут здоровый образ жизни, придерживаются правильного питания и реже страдают от пагубных привычек. Кроме того, женщины, получившие образование, чаще имеют высокооплачиваемую работу и могут обеспечить своим детям более высокий уровень жизни.

«Темы образования и здоровья часто рассматриваются по отдельности», — отметил один из авторов исследования Даниэль Шницляйн. Однако, подчеркнул он, «необходимо учитывать, что данные сферы тесно переплетаются между собой, связь прослеживается даже через поколения».

Вторая часть исследования была посвящена изучению возможных связей между уровнем образования матери и психическим здоровьем ребенка. К удивлению немецких специалистов, устойчивой связи между этими факторами обнаружено не было.

 
 
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Специалисты выяснили, что дети из семей, где у матери есть среднее образование, живут почти на два года дольше тех, чьи матери закончили только начальную школу или...
 
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