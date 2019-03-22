Монахини запустили флешмоб против сексуального насилия в церкви

В феврале мы писали , как Папа Римский Франциск признался: монахини в католических церквях подвергались сексуальному насилию. Тогда это заявление стало первым за всю историю официальным признанием церкви в столь щепетильном вопросе. Говорили, что толчком к обсуждению этой трагедии послужило движение #MeToo. Теперь за дело взялись сами монахини: они создали движение #NunsToo, чтобы сделать проблему видимой не только внутри духовенства, но и во всем мире. Об этом пишет Womo со ссылкой на npr.org.

«Распутные» женщины – «святые» мужчины

Сами монахини признаются, что пойти на такой шаг – крайне непросто. Общество по-прежнему твердо уверено, что женщине, дабы избежать насилия, достаточно лишь сказать «нет». А служительниц учат годами, что «распутные» женщины сами доводят «святых» до греха, а значит, ответственность и вина на первых.

Сестра Катрин Обен, французская монахиня из ордена Доминиканцев, считает, что причина насилия – в том, что лидеры церкви – всегда мужчины. «Ватикан – это мир мужчин. Некоторые из них – действительно люди божьи. Другими движет жажда власти. Почему существует насилие, почему оно замалчивается? Потому что имеет место злоупотребление властью. Некоторые священники строят карьеры через зло», – рассуждает она.

Насилие – СПИД

Первый прорыв монахинь – масштабный отчет о насилии над женщинами, который составила сестра Мора О’Донохью. В нем она описала реальные случаи того, как над женщинами издевались в 20-и странах, в том числе в Африке, Ирландии, Италии, США и на Филиппинах. Мора провела параллель между сексуальным насилием и эпидемией СПИДа: монахини по неизвестным причинам воспринимались женщинами, от которых невозможно ничем заразиться. Этим пользовались.

Сестра рассказала, как священник изнасиловал монахиню и заставил ее сделать аборт, из-за чего она скончалась. Сестра рассказала, как в 1988 году в Малави епископ отстранил главу женского монашеского ордера, потому что та сообщила ему о 29-и монахинях, забеременевших от священников. Мора О’Донохью направила материал в Ватикан – но на него сразу не отреагировали. Факты обнародовали только спустя несколько лет.

Воздать по заслугам

Осенью прошлого года организация International Union Superiors General привала монахинь прекратить отмалчиваться – и о случаях насилия заговорили повсеместно. Так, мир узнал, например, как в Индии монахиня пострадала от десяти эпизодов сексуального насилия – их совершал епископ. А в Чили расследуют дело сестер, которых выгнали из ордена после сообщений о сексуальном насилии со стороны священников.

На пресс-конференции в Риме Дорис Вагнер, бывшая монахиня из Германии, поделилась своей историей. В 24 года ее изнасиловал настоятель монастыря: «Я просто застыла от ужаса и ничего не могла сделать». Позже Дорис обратилась с этим к старшей монахине – та разозлись, но не на священника, а на Дорис. Тем временем ее абьюзер отец Герман Гайсслер стал руководителем отдела церкви, который занимается случаями сексуального насилия в церкви. Заявления Вагнер он отрицает. А сама Дорис Вагнер констатирует, что с католической церковью больше не свяжется никогда. Она требует наказать виновных и выплатить компенсации жертвам.