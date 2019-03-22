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Лукашенко посоветовал чиновникам заняться спортом для оздоровления нации

23.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко нашел способ сделать спорт в стране популярным. По его заявлению, чиновники должны увеличить физические нагрузки и стать тем самым примером для граждан, передает БЕЛТА.

«Губернатор должен быть на каждом мачте или через матч. Вы должны там сидеть и за собой тащить людей. А если мы не будем показывать пример, дети этим заниматься не будут», – сказал Лукашенко.

Глава Беларуси спросил чиновников, какими видами спорта они занимаются. Ответы не удовлетворили Лукашенко, и он порекомендовал совершать каждый день пешие прогулки по несколько километров.

«Это может показаться шуткой, но если не будете ходить по пять километров, долго не проживете», – заявил он.

Ранее президент Беларуси рассказал, какую пользу приносит катание на лыжах для женщин. По его словам, такая физическая активность поддерживает красоту и здоровье, а также заставляет функционировать органы.



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Президент Беларуси Александр Лукашенко нашел способ сделать спорт в стране популярным. По его заявлению, чиновники должны увеличить физические нагрузки и стать...
 
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