Лукашенко посоветовал чиновникам заняться спортом для оздоровления нации

Президент Беларуси Александр Лукашенко нашел способ сделать спорт в стране популярным. По его заявлению, чиновники должны увеличить физические нагрузки и стать тем самым примером для граждан, передает БЕЛТА .

«Губернатор должен быть на каждом мачте или через матч. Вы должны там сидеть и за собой тащить людей. А если мы не будем показывать пример, дети этим заниматься не будут», – сказал Лукашенко.

Глава Беларуси спросил чиновников, какими видами спорта они занимаются. Ответы не удовлетворили Лукашенко, и он порекомендовал совершать каждый день пешие прогулки по несколько километров.

«Это может показаться шуткой, но если не будете ходить по пять километров, долго не проживете», – заявил он.