В Климовичах две пьяные подруги избили 8 девушек в общежитии

Вечером 3 февраля после распития спиртного, подозреваемые по надуманным поводам избили поочередно восьмерых девушек, проживающих в этом же общежитии, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Во всех случаях, отметили в СК, подозреваемые желали продемонстрировать свое физическое превосходство над потерпевшими и унизить их.