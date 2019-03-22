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В Климовичах две пьяные подруги избили 8 девушек в общежитии

23.03.2019 11:26 — Разное | Аргументы и факты  
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В Климовичах две пьяные подруги избили 8 девушек в общежитии
Фото из открытых источников

Вечером 3 февраля после распития спиртного, подозреваемые по надуманным поводам избили поочередно восьмерых девушек, проживающих в этом же общежитии, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Во всех случаях, отметили в СК, подозреваемые желали продемонстрировать свое физическое превосходство над потерпевшими и унизить их.

Следователи напоминают: циничные шутки, физическое и моральное насилие над сверстниками могут повлечь за собой уголовную ответственность и наказание вплоть до лишения свободы. 

В Климовичах две пьяные подруги избили 8 девушек в общежитии
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Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении двух девушек – 17-ти и 18-ти лет, проживающих в общежитии одного из учебных заведений Климович.
 
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