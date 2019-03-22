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Поэтесса Т.Лознюха стала "Человеком года-2018" в области культуры, искусства и духовного возрождения
23.03.2019 — Разное | Пинский Вестник
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Поэтесса Т.Лознюха стала "Человеком года-2018" в области культуры, искусства и духовного возрождения
Она до сих пор любит осень, как и большинство людей, рожденных в эту пору года, когда «зелень покрыв красотой золотою, нежность туманная манит с утра». Любит,...
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