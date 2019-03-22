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Поэтесса Т.Лознюха стала "Человеком года-2018" в области культуры, искусства и духовного возрождения

23.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Поэтесса Т.Лознюха стала "Человеком года-2018" в области культуры, искусства и духовного возрождения
 
 
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