В деревне Заполье Пинского района запущен новый водопровод

В деревне Заполье Пинского района заработала новая водопроводная сеть. Событие долгожданное, а потому праздничное. Длина участка 619 метров. Строители из Пинской ПМК-11 с задачей справились оперативно. К работе приступили 21 февраля, а уже 12 марта поставили точку. Сегодня на сельской улице торжественно перерезали красную ленточку.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64591.php

Читать полностью в источнике с фото:





Заместитель директора Пинского районного ЖКХ Андрей Некрашевичобъяснил важность события:

— Заполье — деревня, которая примыкает к городу. Водопровод здесь был и раньше. Но проблема заключалась в том, что эта сеть тупиковая. То есть вода не циркулировала и застаивалась. Теперь водопровод закольцован, проблема решена. Следующий этап — реконструкция водозабора, модернизация станции обезжелезивания. Эту работу мы завершим уже в нынешнем году.

Водопровод в Заполье построили в рамках программы трансграничного сотрудничества «Водные инспекторы», которая реализована при поддержке Евросоюза. По словам менеджера проекта Светланы Поддубной, его главными участниками стали школьники и учителя из Пинского района, а также из украинского Любешова:

— В центре внимания юных экологов малые реки Полесья. Создано 20 общественных экологических постов. Закуплено оборудование для компактных химических лабораторий. Учителя вместе с ребятами следят за состоянием малых рек, озер, колодцев в своих деревнях. Устраняют заторы, свалки мусора, анализируют качество питьевой воды.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64591.php

Читать полностью в источнике с фото:





По мнению заместителя председателя Пинского райисполкома Дмитрия Полховского, проект имеет большое образовательное и воспитательное значение:

— Дети занимаются практической экологической работой: делают анализы, учатся сопоставлять факты, начинают лучше понимать те процессы, которые происходят в природе. Более того, в рамках проекта приобретены палатки, байдарки, другой туристический инвентарь. Для детей практическая работа более интересна и полезна, чем экологические занятия в стенах школы. Важно и то, что таким образом они учатся уважительному отношению к окружающей среде.

Заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Виктор Демянчик соглашается: малые реки действительно требуют особого внимания. Некоторых речушек, которые были отмечены на картах 1970-х годов, сейчас просто не существует:

— Верховья пересыхают, течения почти нет. Некоторые речки можно даже в тапках перейти, не замочив ног. Что касается конкретно Пинского и Любешовского районов, то здесь другие проблемы: поймы рек зарастают, русла забиваются хворостом и ветровалом. Плюс активную деятельность ведут бобры. Поэтому периодически возникают серьезные подтопления. Здорово, что ребята занимаются практической экологией, но сегодня малые реки также требуют пристального внимания специалистов.