«Привезли на самолетах эту лозу». Президент рассказал о «своих экспериментах» в сельском хозяйстве

В Гомеле и Бресте уже начали выращивать виноград, способный выдерживать суровые зимние морозы. Об этом президент рассказал во время поездки в Брестскую область.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64590.php

Читать полностью в источнике с фото:





Пресс-служба президента

Александр Лукашенко напомнил, что во время в изита в Таджикистан договорился с Эмомали Рахмоном о содействии в развитии в Беларуси садоводства с использованием таджикского опыта и сортов. В том числе производства винограда, который зимой в Таджикистане выдерживает морозы и до минус 25 градусов.

— 10 гектаров в Гомеле, 10 гектаров в Бресте высадили, привезли на самолетах эту лозу, чтобы импортозамещением заниматься. Мы у себя его уже можем произвести. Это одно из направлений. Это мои эксперименты, — сказал Александр Лукашенко, отметив, что при развитии сельского хозяйства надо учитывать изменения климата.

Напомним, Лукашенко не раз заявлял , что «как был крестьянином, так им и остался». Несколько последних лет жители страны могут наблюдать, как президент трудится на земле, убирая урожай . Александр Лукашенко помощником берет младшего сына Николая, а также своих приближенных. На подворье у президента растут арбузы, дыни, экспериментальные сорта картофеля.

Два фруктовых сада имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона п оручил заложить в Брестской и Гомельской областях Александр Лукашенко во время официального визита в Таджикистан в мае прошлого года.

— Надо попробовать. Климат меняется. Мы арбузы выращиваем в центральной Беларуси, — сказал Александр Лукашенко.

Эмомали Рахмон также поручил организовать соответствующую работу вместе с белорусскими специалистами и пообещал содействие, в том числе в плане подготовки необходимого количества саженцев.