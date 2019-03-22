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«Привезли на самолетах эту лозу». Президент рассказал о «своих экспериментах» в сельском хозяйстве
23.03.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
В Гомеле и Бресте уже начали выращивать виноград, способный выдерживать суровые зимние морозы. Об этом президент рассказал во время поездки в Брестскую область.
Пресс-служба президента
Александр Лукашенко напомнил, что во время в
— 10 гектаров в Гомеле, 10 гектаров в Бресте высадили, привезли на самолетах эту лозу, чтобы импортозамещением заниматься. Мы у себя его уже можем произвести. Это одно из направлений. Это мои эксперименты, — сказал Александр Лукашенко, отметив, что при развитии сельского хозяйства надо учитывать изменения климата.
Напомним, Лукашенко не раз
Два фруктовых сада имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона п
— Надо попробовать. Климат меняется. Мы арбузы выращиваем в центральной Беларуси, — сказал Александр Лукашенко.
Эмомали Рахмон также поручил организовать соответствующую работу вместе с белорусскими специалистами и пообещал содействие, в том числе в плане подготовки необходимого количества саженцев.
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В Гомеле и Бресте уже начали выращивать виноград, способный выдерживать суровые зимние морозы. Об этом президент рассказал во время поездки в Брестскую область. ...
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