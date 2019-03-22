ОАО "Барановичхлебопродукт" переплатило почти Br1 млн за покупку ветпрепаратов через посредника. Об этом сообщил сегодня председатель КГК Леонид Анфимов во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом города Барановичи и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.



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"Даже сейчас мы имеем факты, после того как неоднократно проговаривали, не одно уголовное дело было возбуждено в отношении недобросовестных посредников. Вот, кстати, вопиющий пример - "Барановичхлебопродукт" докупает ветпрепараты, которые выпускаются у нас в Беларуси, через посредника, переплачивая почти миллион рублей", - рассказал Леонид Анфимов.

В то же время, заметил он, в хозяйствах, которые принадлежат предприятию, нет удобрений, они не подготовлены к весенним полевым работам из-за отсутствия средств. "Конечно, будем возбуждать уголовное дело", - заявил председатель КГК.