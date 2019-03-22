Первые в Бресте инклюзивные бариста на колясках готовы приступить к работе

С 19 по 22 марта в Бресте прошли занятия «Школы «Инклюзивный бариста». Идея проекта принадлежит Александру Авдевичу из Лиды.



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- Путешествуя по Европе он попробовал варить кофе на профессиональной машине и понял, что это может делать человек на коляске. И таким образом родилась идея сделать эту профессию инклюзивной и развить ее в Беларуси. Тем более, что в Беларуси этим бизнесом «на коляске» еще никто не занимался, - рассказала порталу Виртуальный Брест коуч проекта в Бресте Наталья Астанина.

Идею – в дело! Уже спустя год при финансовой поддержке European Union in Belarus был запущен проект ««Школы «Инклюзивный бариста».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64586.php

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- Как новая профессия пригодится в жизни?

- Это дает ребятам возможность выйти из дома и не просто подзаработать денег, но и активно общаться с людьми.

- Расскажите немного о себе.

- Я выпускница первой группы. Сразу же начала подрабатывать на кейтерингах, А когда у нас в Лиде открылась кофейня, то стала работать бариста. С декабря прошлого года. Сначала нас обучал Максим Яшин из компании 9bar, а этом году мы решили, что преподавать может человек на коляске, чтобы сразу своим примером показать, что все можно и главное – это желание научиться.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64586.php

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- Чем бариста на коляске отличается от обычного бариста?

- Ничем, за исключением, наверное, организации рабочего места. Если устраиваться на работу в кофейне, то нужно: чтобы ниже стояла машина, все было под рукой по максимуму. Чисто технические моменты.

- Как после окончания Школы колясочнику найти работу бариста? Есть реальные возможности или вы учите только профессии?

- Мы делаем основной упор на практику. Чтобы люди могли попробовать и решить, подходит ли им это вообще. Если до, то можно развиваться и повышать квалификацию. Что касается работы, то, например, в Могилеве, мы не только обучили группу, но и помогли организовать площадку в торговом центре. И сейчас они уже официально открыли ИП и работают.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64586.php

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- То есть вы больше ориентированы на то, чтобы помочь людям открыть собственное дело? Или лучше работать по найму?

- Многое зависит от людей, которые приходят на обучение. Кто реально хочет работать, тот ищет способы. Если прийти в уже работающую кофейню, то работодателю придется вложиться, чтобы организовать специальное рабочее место. Это вряд ли ему понравится.

Наверное, проще открывать точку с нуля. Особенно, если есть единомышленники. Уже 2 человека могут работать посменно, сменяя друг друга. Это более реально.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64586.php

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- Почему посетители выбирают бариста на коляске?

- Кофе мы варим точно такой же. Может быть даже лучше))). Согласитесь, что один и тот же кофе можно сварить по-разному.

Брестские учащиеся Школы «Инклюзивного баристы» за несколько дней убедились в том, что на вкус любимого многими напитка влияет качество кофейного зерна, обжарка, помол, температурные параметры и даже подогрев чашек. Но, как и в любой кофейне, очень важны мастерство и личные качества бариста.



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- У нас есть своя специфика, собственная харизма. Фишка в том, что это необычная профессия для людей на коляске. Многим посетителям это интересно, они хотят попробовать, наладить контакт, пообщаться.

Звук вырывающегося из кофемашины пара и открытый разговор. Аромат кофе и улыбки людей вокруг. Приятная атмосфера и хорошее настроение. Учеба в «Школе «Инклюзивного бариста» в Бресте закончилась. Люди получили новую профессию. Они – первые в Бресте инклюзивные бариста на колясках.

Что пожелать первопроходцам? Настойчивости, терпения и Успеха!