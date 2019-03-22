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К 1000-летию Бреста Vegas подарил городу аллею из шаровидных кленов

23.03.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Новым излюбленным местом отдыха в центре Бреста станет аллея возле гостиницы «Интурист». Свой подарок компания «ВЕГАС» сделала городу в рамках программы «1000 деревьев к 1000-летию Бреста». Таким образом бренд поздравил любимый город с Днем рождения и напомнил его жителям о том, как просто оставить свой полезный след: чтобы превратить Брест в один из самых зеленых городов Европы, каждому его жителю достаточно посадить хотя бы одно новое дерево.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64587.php

К 1000-летию Бреста Vegas подарил городу аллею из шаровидных кленов

Для посадки выбрали канадские остролистные клены. От популярного в Беларуси вида «северяне» отличаются шаровидной формой кроны и ее цветом: в сентябре вся листва приобретает ярко-желтую окраску с алым оттенком. В далекой Японии даже существует обряд любования красно-желтой листвой кленов. Пора считается такой же живописной, как и время цветения сакуры.

Канадские клены появились в Бресте в конце марта — это самое благоприятное для посадки молодых деревьев время. Аллея протянулась вдоль проспекта Машерова от улицы Советских пограничников до перекрестка с 17 сентября.

Такой подарок компания «ВЕГАС» преподнесла любимому городу в честь Дня рождения. Новая аллея станет местом силы для всех жителей Бреста, куда можно приходить за вдохновением, новыми идеями и, конечно, для того, чтобы провести время с близкими людьми. В компании уверены: в силах каждого сказать «спасибо» родному городу и сделать его еще краше.

Компания Vegas уже больше 20 лет является лидером рынка товаров для сна в Беларуси. Именно в Бресте много лет назад появилась идея начать производство товаров для сна, были набраны первые сотрудники, запущено производство и открыт первый магазин. Сейчас в производстве и дистрибуции заняты больше 400 человек, открыты 25 салонов по всей стране. О высоком качестве продукции Vegas знают в России, Украине, Казахстане и странах Европы.

Всего в рамках программы «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» планируется высадить новые деревья практически во всех крупных парках, садах. Новые зеленые насаждения появятся и во дворах. Свой вклад могут внести все жители города. За подробной информацией можно обратиться в ЖКХ по месту жительства.

 
Теги: Брест
 
 
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