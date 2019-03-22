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В ГУО «Средняя школа №29 г.Бреста» началась подготовка к празднованию Пасхи
23.03.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Для учащихся школы был проведен мастер-класс, подготовленный преподавателями кружков воскресной школы прихода иконы Божией Матери «Всецарица» Ютковой Л.В., Костецкой С.А., Самойленко С.М. и учителем трудового обучения Грачёвой И.В.
Дети учились делать красивые декоративные яйца из солёного теста и пасхальные корзинки. Результат порадовал всех. Воспитанники получили огромное удовольствие от проделанной работы. Активное участие в подготовке и проведении мероприятия приняли члены волонтерского отряда «Милосердие», созданного на базе школы.
Проведенное мероприятие будет иметь продолжение. Учащиеся, посетившие мастер-класс, продемонстрируют своё умение на уроках трудового обучения в рамках программы «равный обучает равного».
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Для учащихся школы был проведен мастер-класс, подготовленный преподавателями кружков воскресной школы прихода иконы Божией Матери «Всецарица» Ютковой Л.В.,...
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