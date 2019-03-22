В ГУО «Средняя школа №29 г.Бреста» началась подготовка к празднованию Пасхи

Для учащихся школы был проведен мастер-класс, подготовленный преподавателями кружков воскресной школы прихода иконы Божией Матери «Всецарица» Ютковой Л.В., Костецкой С.А., Самойленко С.М. и учителем трудового обучения Грачёвой И.В.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64585.php

Читать полностью в источнике с фото:





Дети учились делать красивые декоративные яйца из солёного теста и пасхальные корзинки. Результат порадовал всех. Воспитанники получили огромное удовольствие от проделанной работы. Активное участие в подготовке и проведении мероприятия приняли члены волонтерского отряда «Милосердие», созданного на базе школы.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64585.php

Читать полностью в источнике с фото:





Проведенное мероприятие будет иметь продолжение. Учащиеся, посетившие мастер-класс, продемонстрируют своё умение на уроках трудового обучения в рамках программы «равный обучает равного».