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На улице Высоковской в Ленинском районе появилась новая аллея

23.03.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брест часто называют самым «зелёным» городом в республике. В рамках акции «1000 деревьев для Бреста» учащиеся школы № 8 имени Героя Беларуси В.Н.Карвата совместно с брестскими коммунальщиками посадили 20 деревьев.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64584.php

На улице Высоковской в Ленинском районе появилась новая аллея

Местом высадки была выбрана улица Высоковская. Здесь недавно построили новые дома, а кленовая аллея преобразит улицу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64584.php

На улице Высоковской в Ленинском районе появилась новая аллея

Прогуливаться здесь станет гораздо приятней, да и воздух будет чище. Деревья - «легкие» для городского пространства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64584.php

На улице Высоковской в Ленинском районе появилась новая аллея

Пусть растут молодые клены на радость жителям нашего красивого древнего Бресте.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брест часто называют самым «зелёным» городом в республике. В рамках акции «1000 деревьев для Бреста» учащиеся школы № 8 имени Героя Беларуси В.Н.Карвата совместно...
 
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