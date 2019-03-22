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На улице Высоковской в Ленинском районе появилась новая аллея
23.03.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Брест часто называют самым «зелёным» городом в республике. В рамках акции «1000 деревьев для Бреста» учащиеся школы № 8 имени Героя Беларуси В.Н.Карвата совместно с брестскими коммунальщиками посадили 20 деревьев.
Местом высадки была выбрана улица Высоковская. Здесь недавно построили новые дома, а кленовая аллея преобразит улицу.
Прогуливаться здесь станет гораздо приятней, да и воздух будет чище. Деревья - «легкие» для городского пространства.
Пусть растут молодые клены на радость жителям нашего красивого древнего Бресте.
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Брест часто называют самым «зелёным» городом в республике. В рамках акции «1000 деревьев для Бреста» учащиеся школы № 8 имени Героя Беларуси В.Н.Карвата совместно...
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