На улице Высоковской в Ленинском районе появилась новая аллея

Брест часто называют самым «зелёным» городом в республике. В рамках акции «1000 деревьев для Бреста» учащиеся школы № 8 имени Героя Беларуси В.Н.Карвата совместно с брестскими коммунальщиками посадили 20 деревьев.



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Местом высадки была выбрана улица Высоковская. Здесь недавно построили новые дома, а кленовая аллея преобразит улицу.



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Прогуливаться здесь станет гораздо приятней, да и воздух будет чище. Деревья - «легкие» для городского пространства.



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Пусть растут молодые клены на радость жителям нашего красивого древнего Бресте.