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Ветераны присоединились к акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста»
23.03.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Красивые улочки Бреста, озелененные скверы и парки города замечает каждый турист и житель города над Бугом. Особенно весной, когда природа расцветает. Большой вклад в этом и самих брестчан, которые неравнодушны к своему городу.
Так, 22 марта по инициативе Брестского городского Совета ветеранов состоялась посадка 60 деревьев – белых кленов, которые в будущем будут радовать своей красотой брестчан. Новая озелененная аллея появилась в районе улиц Аэродромная и Высоковская благодаря ветеранам, которые не могли остаться в стороне от городской экологической акции – «1000 деревьев к 1000-летию Бреста».
Желающих принять участие в мероприятии было немало: ветераны Великой Отечественной войны Кругликов Константин Максимович, Григорьев Александр Филиппович, Семочкин Владимир Ильич – сын защитника Брестской крепости, ветераны труда, представители брестской городской организации ветеранов войны в Афганистане, «Белорусский Союз офицеров» и активисты Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Так же присоединились к акции члены областного Совета ветеранов.
Слов благодарности заслуживают специалисты, рабочие «КУМПП «Брестское городское ЖКХ». Они до начала акции провели все необходимые работы. Доставили деревья, инвентарь, воду для полива. Провели инструктаж по технике безопасности и обеспечили высокий уровень организации работ по посадке деревьев
Сегодняшняя солнечная погода благоприятствовала посадке деревьев. Участники акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» с удовольствием принимали в ней участие – ведь всегда приятно ощущать себя полезным для родного города.
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