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Ветераны присоединились к акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста»

23.03.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Красивые улочки Бреста, озелененные скверы и парки города замечает каждый турист и житель города над Бугом. Особенно весной, когда природа расцветает. Большой вклад в этом и самих брестчан, которые неравнодушны к своему городу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64583.php

Ветераны присоединились к акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста»

Так, 22 марта по инициативе Брестского городского Совета ветеранов состоялась посадка 60 деревьев – белых кленов, которые в будущем будут радовать своей красотой брестчан. Новая озелененная аллея появилась в районе улиц Аэродромная и Высоковская благодаря ветеранам, которые не могли остаться в стороне от городской экологической акции – «1000 деревьев к 1000-летию Бреста».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64583.php

Ветераны присоединились к акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста»

Желающих принять участие в мероприятии было немало: ветераны Великой Отечественной войны Кругликов Константин Максимович, Григорьев Александр Филиппович, Семочкин Владимир Ильич – сын защитника Брестской крепости, ветераны труда, представители брестской городской организации ветеранов войны в Афганистане, «Белорусский Союз офицеров» и активисты Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Так же присоединились к акции члены областного Совета ветеранов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64583.php

Ветераны присоединились к акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста»

Слов благодарности заслуживают специалисты, рабочие «КУМПП «Брестское городское ЖКХ». Они до начала акции провели все необходимые работы. Доставили деревья, инвентарь, воду для полива. Провели инструктаж по технике безопасности и обеспечили высокий уровень организации работ по посадке деревьев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64583.php

Ветераны присоединились к акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста»

Сегодняшняя солнечная погода благоприятствовала посадке деревьев. Участники акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» с удовольствием принимали в ней участие – ведь всегда приятно ощущать себя полезным для родного города.

 
Теги: Брест
 
 
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  Красивые улочки Бреста, озелененные скверы и парки города замечает каждый турист и житель города над Бугом. Особенно весной, когда природа расцветает. Большой...
 
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