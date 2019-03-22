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Никто из белорусок не сумел выйти в третий круг теннисного турнира в Майами

23.03.2019 12:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Никто из белорусок не сумел выйти в третий круг теннисного турнира в Майами
Фото из открытых источников

В Майами продолжается престижный теннисный турнир с призовым фондом более $9 млн. К сожалению, никто из белорусских спортсменок не сумел пройти дальше второго круга одиночного разряда соревнований.

Никто из белорусок не сумел выйти в третий круг теннисного турнира в Майами Саснович вышла во второй круг турнира в Майами, Азаренко и Лапко выбыли

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (9-е место в рейтинге WTA) благодаря высокому рейтингу начинала выступление со второго круга. Однако в своем первом же матче уступила представительнице Австралии Айле Томлянович – 3:6, 4:6.

Не смогла сломить сопротивление экс-первой ракетки мира датчанки Каролин Возняцки (13) Александра Саснович (36). В напряженной борьбе белоруска уступила в двух сетах – 4:6, 4:6. Ранее турнир на стадии первого круга также покинула Вера Лапко (64), во втором раунде – Виктория Азаренко (46).

В борьбе остаются лишь те белоруски, которые были заявлены в парный турнир в Майами. Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элизе Мертенс, а также Лидия Морозова в дуэте с японкой Сюко Аоямой уже вышли во второй круг. Виктории Азаренко в тандеме с австралийкой Эшли Барти еще предстоит сыграть стартовый поединок.

Не сумел пройти в третий круг одиночного мужского разряда турнира в США единственный представитель Беларуси Илья Ивашко (110-е место в рейтинге ATP). Во втором раунде наш спортсмен уступил более рейтинговому британцу Кайлу Эдмунду (22) – 3:6, 2:6.

Турнир в Майами продлится до 31 марта.

 
 
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Белорусские теннисистки завершили свое выступление в одиночном разряде на теннисном турнире в американском Майами с призовым фондом более $9 млн.
 
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