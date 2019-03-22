18 эпизодов инсценировки ДТП. Как в Слуцком и Солигорском районах мошенники «зарабатывали» на автостраховании





Дело о хитроумных аферах, охватившее несколько районов Минской области, насчитывает 18 эпизодов инсценировок ДТП с целью получения выплат по свидетельству обязательного страхования гражданской ответственности. Кроме того, в восьми случаях потерпевшими признаны несколько человек, передавшие деньги мошеннику, который обещал помощь в покупке или ремонте автомобиля. По делу проходило 36 человек, один объявлен в розыск, в отношении 18 выделено отдельное производство в связи с поступившими от них ходатайствами к Президенту о помиловании. Ущерб, причиненный страховым компаниям и физлицам, более 210 тысяч рублей.

Размах криминальной деятельности впечатляет. Наглость и уверенность «комбинаторов» в безнаказанности тоже. Но сколько веревочке ни виться… Как ни скрывали инициаторы, как правило, ранее судимые, свое лицо, вовлекая в преступную схему сообщников и даже людей, ничего не подозревавших о подлоге и обмане, им пришлось-таки предстать перед судом в конце прошлого года. К уголовной ответственности привлечены и те, кто вступил на скользкую дорожку легкой наживы по своей опрометчивости или глупости. Все фигуранты — молодые люди 1974—1991 годов рождения, работавшие на предприятиях с достойной зарплатой — «ТрестШахтоспецстрой», Городейский сахарный комбинат, 1-е Рудоуправление ОАО «Беларуськалий», ООО «БетонБокс», ОАО «Речень» и других. Жители деревень, Солигорска, Слуцка. Спрашивается: чего им не хватало?

В солигорских гаражах слухи о получении страховых выплат после того, как несколько раз восстановленную машину специально подставляли под такую же, не один раз изрядно поврежденную, ходили давно. Да и сами фигуранты трепались о своих доходах за одну инсценировку ДТП, мол, таких денег нигде за месяц не заработаешь.

Первый эпизод в этом уголовном деле датируется апрелем 2012 года. На 10-м километре дороги Речень—Закальное—Фольварок в Любанском районе в полночь произошли непонятные манипуляции. Автомобиль Ford Mondeo врезался в заднюю часть находившегося впереди BMW X5, последний сам съехал в кювет и ударился о бетонное ограждение территории 4-го Рудо­управления. Все происходило под покровом темноты и без свидетелей, но выглядело как настоящее ДТП. Трое мужчин тихо-мирно осмотрели машину, и один из них удалился на стоявшем рядом авто. Двое других вызвали сотрудников оперативно-дежурной службы Любанского РОВД, перед которыми разыграли маленький спектакль. Максим Чуйко выступил в качестве мнимого потерпевшего, под управлением которого якобы находился BMW X5, а Евгений Палунин, по вине которого вроде как произошло столкновение, находился за рулем Ford Mondeo. Скрывшимся был Максим Коршун. Дорожное происшествие зафиксировали. Потом Чуйко обманул своего отца. Он, владелец машины, ничего не ведая, обратился в БРУСП «Белгосстрах» по Солигорскому району и по страховому свидетельству получил 5377 рублей.

И в других случаях получали компенсации по страховым полисам, как правило, также владельцы машин — лица, не осведомленные в преступных деяниях и махинациях с ДТП.

Злоумышленники страховали транспортные средства в разных компаниях, чтобы не вызывать подозрений из-за многочисленных обращений. Потерпели от преступников «ТАСК», «Белэксимгарант», «Белкоопстрах», «Белгосстрах», «Белнефтестрах» и другие. Для пущей убедительности корежили машины и подручными средствами, нанося удары по различным частям кузова и деталям. По каким именно местам бить, сообщали знакомые оценщики, знающие, за что больше заплатят в качестве возмещения. В основном использовали машины премиум-класса.

«Сценарный план» иногда отличался. Так, в декабре 2014-го на участке Радково—Красная Слобода—Гулевичи возле деревни Лютовичи Копыльского района инсценировали столкновение с диким животным. Действовали Коршун, Шамшур, Петрович, Гурин и другие неустановленные следствием лица. Вначале Коршун совместно с Шамшуром, чтобы скрыть свою причастность к совершению планируемого преступления, зарегистрировали в МРЭО ГАИ Слуцкого РОВД на имя Петровича имеющийся у них автомобиль Volkswagen Phaeton. На дело поздно вечером поехали все вместе. Как правило, преступления совершались в темное время суток. Общими усилиями столкнули Volkswagen Phaeton в кювет. Дальше Коршун и Шамшур умышленно нанесли удары по различным частям кузова и деталям автомобиля, имитируя ДТП из-за внезапно появившегося на проезжей части зверя. Сделав все как надо, они удалились. Объясняться с сотрудниками ДПС Копыльского РОВД остались Гурин и Петрович, которые якобы ехали вместе — первый за рулем, второй как владелец авто.

После процедуры оформления ДТП доставили поврежденную машину в деревню Копыльского района в усадьбу Гурина. Посчитав, что повреждений на ней мало для начисления большей суммы страхового возмещения, Коршун и Шамшур приехали в усадьбу и дополнительно повредили кузов и детали. И только после этого мнимые водитель и владелец обратились в СООО «Белкоопстрах» в Слуцке, сообщив заведомо ложные сведения о ДТП. После оформления необходимых документов страховщик выплатил Петровичу 9326 долларов, что по курсу Нацбанка составило 14 129 рублей, которые мошенники поделили.

Этот же Volkswagen Phaeton (восстановленный) участвовал еще в одной криминальной «постановке», режиссером и исполнителем которой стал Максим Коршун с компанией. Не успел Петрович в феврале 2015 года получить страховые выплаты за предыдущее якобы ДТП, а уже в марте этого же года «труппа с новым составом» всплыла возле деревни Дунцы. Выезжали на дорожное происшествие вновь любанские милиционеры. Застрахована машина, оформленная на Петровича, в СООО «Белкоопстрах» в декабре 2014 года, а новую выплату в размере 15 717 рублей он получил в мае 2015-го. С той разницей, что «Белкоопстраху» эту сумму возместило ЗАСО «ТАСК», где было застраховано транспортное средство водителя, якобы виновного в ДТП по Положению о страховой деятельности в Республике Беларусь. Наличные тоже поделили согласно отведенным ролям. Надо сказать, что это положение, особенно его 13-ю главу и пункт 186, злоумышленники знали досконально.

«Отрепетировал» Коршун, который выполнял все действия фиктивного ДТП, и точность, силу ударов, знал направление, куда машина отлетает при столкновении, подбирал места, чтобы еще раз ударилась о бетонную стену, подпору моста или дорожное ограждение, чтобы выглядело все правдоподобно. Исполнял трюки мастерски, словно каскадер. Часто автомобили сталкивали в кювет.

Имея неснятую и непогашенную судимость, Коршун действовал, мягко говоря, вызывающе. Брал у людей деньги якобы на приобретение им машин и не отдавал. Бахвалился, что содержит «прикормленных» оценщиков и страховщиков.

Умело манипулировал сознанием своих жертв. Одному солигорскому врачу пообещал пригнать из Санкт-Петербурга «Ауди» за 2600 долларов, написал расписку: если сделка не состоится, вернет долг через месяц. И почти полгода водил его за нос — то деньги оставил в России, то понадобились, чтобы отмазать друга в суде, а потом суд отложили, но вот-вот ему, мол, работник «Беларуськалия» (а значит, человек с высокой зарплатой) вернет приличную сумму, или он заставит должника взять кредит. Часто не отвечал на звонки или отключал телефон. Самое удивительное, люди верили этому сочинителю! Или надеялись вернуть кровные. Исподволь предлагал «кульнуть» (по его выражению) машину и получить компенсацию по страховому полису. Благоразумные отказывались, а некоторые покупались на криминальную схему с ДТП.

Но и сам захватил крючок оперативного эксперимента, проведенного сотрудниками милиции, чтобы вывести преступников на чистую воду. Сгубила, как в поговорке, жадность. Ух, как старался, чтобы завладеть кругленькой суммой, о которой узнал, не ведая того, что это приманка! Обхаживал богатого клиента и так, и эдак, попутно в деталях рассказав о схеме мошенничества. Что, мол, риска никакого, навар приличный — за страховку можно восстановить машину, а потом при желании ее же продать.

Свидетели рассказывали, что ездил он на дорогих иномарках и ни в чем себе не отказывал, как, впрочем, и его подельники, которые участвовали в криминальных инсценировках. Неужели не понимали, что рано или поздно наступит возмездие?

Комментарий начальника отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Минской области Андрея Лытина: — Всем осужденным инкриминирована часть 3-я статьи 209 — мошенничество в крупных размерах. Троим из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 3,5 года. В отношении 8 лиц суд также назначил наказание в виде лишения свободы, но применил отсрочку исполнения наказания сроком на 2 года. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о доказанности вины обвиняемых в квалификации их действий и с назначенным наказанием. В 2017 году на территории Минской области возбуждено 3 подобных уголовных дела, в 2018-м — одно. Время от времени появляются любители легкой наживы за счет страховых компаний. Схема эта не нова, отработана годами. Но не надо надеяться, что их преступный умысел не раскроют. Замышляющим нечто подобное надо знать, что чем больше таких случаев происходит, тем более пристальное внимание правоохранительных органов эти факты к себе вызывают. И в конечном итоге преступные схемы раскрываются. Дела уходят в суд.