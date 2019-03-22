|
Ушла из жизни первая исполнительница колыбельной «Спят усталые игрушки»
Новости России. 22 марта на 92 году жизни скончалась первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки» Валентина Дворянинова.
Как
Дворянинова родилась 2 февраля 1928 в городе Дятьково. В 1947 году начала обучаться в музыкальном училище при консерватории, а с 1953 года пела в хоре на сцене Большого театра.
В 1964 году Валентина впервые исполнила песню «Спят усталые игрушки», состоящую из стихов поэтессы Зои Петровой и музыки композитора Аркадия Островского. Колыбельная стала очень популярна в СССР.
Другими известными песнями Дворяниновой являются «Калина красная», «Линахамари» и «Как тебе служится». Певица также запомнилась выступлениями на радиостанциях.
Прощание с Валентиной Дворяниновой пройдет 25 марта в зале Митинского крематория.
Стоит упомянуть, что третья исполнительница «Спят усталые игрушки» и близкая подруга Дворяниновой Валентина Толкунова также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. 22 марта на 92 году жизни скончалась первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки» Валентина Дворянинова. Как сообщает РИА Новости со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)