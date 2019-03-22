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Ушла из жизни первая исполнительница колыбельной «Спят усталые игрушки»

23.03.2019 12:18 — Разное | СТВ  
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Новости России. 22 марта на 92 году жизни скончалась первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки» Валентина Дворянинова.  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Российская газета», певица умерла в одном из подмосковных пансионатов, где проживала в последнее время.  

Дворянинова родилась 2 февраля 1928 в городе Дятьково. В 1947 году начала обучаться в музыкальном училище при консерватории, а с 1953 года пела в хоре на сцене Большого театра.  

В 1964 году Валентина впервые исполнила песню «Спят усталые игрушки», состоящую из стихов поэтессы Зои Петровой и музыки композитора Аркадия Островского. Колыбельная стала очень популярна в СССР.  

Другими известными песнями Дворяниновой являются «Калина красная», «Линахамари» и «Как тебе служится». Певица также запомнилась выступлениями на радиостанциях.  

Прощание с Валентиной Дворяниновой пройдет 25 марта в зале Митинского крематория.  

Стоит упомянуть, что третья исполнительница «Спят усталые игрушки» и близкая подруга Дворяниновой Валентина Толкунова также ушла из жизни 22 марта.  
 
 
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Новости России. 22 марта на 92 году жизни скончалась первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки» Валентина Дворянинова.   Как сообщает РИА Новости со...
 
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