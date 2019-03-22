По данным Мининформа, эти телепрограммы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности соответственно. Сообщается, что документы на вещание выданы представителям телеканалов на трехлетний срок.
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Мининформ: в Беларуси начнут вещание четыре новых иностранных телеканала
23.03.2019 12:40 — Разное | Аргументы и факты
По данным Мининформа, эти телепрограммы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности соответственно. Сообщается, что документы на вещание выданы представителям телеканалов на трехлетний срок.
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Телепрограммы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности.
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