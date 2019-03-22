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Мининформ: в Беларуси начнут вещание четыре новых иностранных телеканала

23.03.2019 12:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Мининформ: в Беларуси начнут вещание четыре новых иностранных телеканала
shutterstock.com

Мининформ: в Беларуси начнут вещание четыре новых иностранных телеканала Какие телепрограммы наиболее популярны у наших зрителей?
Как сообщили представители Министерства информации Республики Беларусь, ведомством выдано разрешение на распространение на территории нашей страны продукции иностранных СМИ. Среди них телепрограммы «SHOT TV», «БОКС ТВ ПЛЮС», «КВН ТВ» и «Малыш-ТВ».

По данным Мининформа, эти телепрограммы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности соответственно. Сообщается, что документы на вещание выданы представителям телеканалов на трехлетний срок.

 
 
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Телепрограммы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности.
 
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