Данила Козловский снимет фильм о Чернобыле













Российский актер Данила Козловский представил сценарий нового фильма "Опасная вода": в картине, посвященной ликвидации чернобыльской катастрофы, звезда сыграет главную роль.





Очная защита кинопроектов, претендующих на поддержку российского Фонда кино, состоялась в Москве. Козловский совместно с режиссером Александром Роднянским выступили со своим проектом.





пишет sputnik.by Актер представил сценарий "Опасной воды": в фильме, посвященном ликвидации чернобыльской катастрофы, звезда планирует сыграть главную роль,sputnik.by





Сюжет новой картины будет строиться на истории начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС. По сценарию они должны освободить затопленный после катастрофы резервуар и предотвратить повторение взрыва.





По словам создателей, лента должна стать максимально эмоциональной и впечатляющей и дать зрителям возможность не только плакать, но и смеяться. Продюсеры уже приступили к работе и изучают атомные станции.





Режиссерский дебют Козловского "Тренер" стал одним из самых кассовых фильмов российского кино.







