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Данила Козловский снимет фильм о Чернобыле

23.03.2019 12:43 — Разное | Партизан  
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Актер выступит в качестве сопродюсера и сыграет одного из главных персонажей.




Российский актер Данила Козловский представил сценарий нового фильма "Опасная вода": в картине, посвященной ликвидации чернобыльской катастрофы, звезда сыграет главную роль.

Очная защита кинопроектов, претендующих на поддержку российского Фонда кино, состоялась в Москве. Козловский совместно с режиссером Александром Роднянским выступили со своим проектом.

Актер представил сценарий "Опасной воды": в фильме, посвященном ликвидации чернобыльской катастрофы, звезда планирует сыграть главную роль, пишет sputnik.by

Сюжет новой картины будет строиться на истории начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС. По сценарию они должны освободить затопленный после катастрофы резервуар и предотвратить повторение взрыва.

По словам создателей, лента должна стать максимально эмоциональной и впечатляющей и дать зрителям возможность не только плакать, но и смеяться. Продюсеры уже приступили к работе и изучают атомные станции.

Режиссерский дебют Козловского "Тренер" стал одним из самых кассовых фильмов российского кино.



 
 
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Актер выступит в качестве сопродюсера и сыграет одного из главных персонажей.
 
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