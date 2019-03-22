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БНР-101: День воли отмечает Гродно

23.03.2019 12:29 — Разное | Партизан  
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23 марта в Беларуси начинается трехдневное празднование Дня Воли 2019. Торжества стартуют в Гродно — большим концертом в Коложском парке.

БНР-101: День воли отмечает Гродно
Роман Протасевич, Еврорадио
24 марта эстафету принимает Минск, там концерт пройдет в Киевском сквере. А 25 марта, когда, собственно, и исполнится 101 лет со дня провозглашения Белорусской Народной Республики, организованного праздника не будет, белорусы будут "отмечать" по домам и по кафе.

После того, как минские власти отказали активистам в больших площадках: стадионе "Динамо", Дворце спорта и площади Свободы — концерт в Гродно стал самой крупной акцией нынешнего Дня Воли. Мероприятие официально разрешенно. В Коложском парке установлена большая сцена — праздник должен получиться живым и богатым на активации, как планировалось сделать в Минске, считает Еврорадио.

Перед официальным празднованием в Гродненской Каложе состоялся молебен за Беларусь. Служба проходила на белорусском языке. Однако людей было не много.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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23 марта в Беларуси начинается трехдневное празднование Дня Воли 2019. Торжества стартуют в Гродно — большим концертом в Коложском парке.
 
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