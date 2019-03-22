БНР-101: День воли отмечает Гродно

24 марта эстафету принимает Минск , там концерт пройдет в Киевском сквере. А 25 марта, когда, собственно, и исполнится 101 лет со дня провозглашения Белорусской Народной Республики, организованного праздника не будет, белорусы будут "отмечать" по домам и по кафе.





Еврорадио . После того, как минские власти отказали активистам в больших площадках: стадионе "Динамо", Дворце спорта и площади Свободы — концерт в Гродно стал самой крупной акцией нынешнего Дня Воли. Мероприятие официально разрешенно. В Коложском парке установлена большая сцена — праздник должен получиться живым и богатым на активации, как планировалось сделать в Минске, считает





Перед официальным празднованием в Гродненской Каложе состоялся молебен за Беларусь. Служба проходила на белорусском языке. Однако людей было не много.