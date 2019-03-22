ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске во время заседания ТКГ показали разгромленную на Донбассе военную технику РФ

23.03.2019 12:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сегодня, двадцать второго марта 2019 года представители украинской делегации в столице Беларуси во время очередного заседания ТКГ продемонстрировали военную технику России, которая была разбита Вооруженными силами украинского государства на Донбассе.



 Как передают корреспонденты replyua.net, более детально об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал нардеп Антон Геращенко.

Так, известно, что сегодня в Минске прошла очередная встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины. Представители нашей страны предоставили неопровержимые доказательства российской агрессии, которую Кремль осуществляет на Донбассе, но при этом яростно все это отрицает. 

В частности, речь идет о поврежденной российской военной технике – беспилотниках, которых никогда не было на вооружении бойцов ВСУ. Геращенко написал: «Сбитые российские БПЛА пополнят коллекцию неопровержимых доказательств агрессии России на украинской мирной земле».


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, двадцать второго марта 2019 года представители украинской делегации в столице Беларуси во время очередного заседания ТКГ продемонстрировали военную...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белая Русь» подвела итоги и наметила планы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика