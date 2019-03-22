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В Минске во время заседания ТКГ показали разгромленную на Донбассе военную технику РФ
Сегодня, двадцать второго марта 2019 года представители украинской делегации в столице Беларуси во время очередного заседания ТКГ продемонстрировали военную технику России, которая была разбита Вооруженными силами украинского государства на Донбассе.
Как
Так, известно, что сегодня в Минске прошла очередная встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины. Представители нашей страны предоставили неопровержимые доказательства российской агрессии, которую Кремль осуществляет на Донбассе, но при этом яростно все это отрицает.
В частности, речь идет о поврежденной российской военной технике – беспилотниках, которых никогда не было на вооружении бойцов ВСУ. Геращенко написал: «Сбитые российские БПЛА пополнят коллекцию неопровержимых доказательств агрессии России на украинской мирной земле».
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Сегодня, двадцать второго марта 2019 года представители украинской делегации в столице Беларуси во время очередного заседания ТКГ продемонстрировали военную...
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