В Минске во время заседания ТКГ показали разгромленную на Донбассе военную технику РФ









передают корреспонденты replyua.net, более детально об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал нардеп Антон Геращенко. Каккорреспонденты replyua.net, более детально об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал нардеп





Так, известно, что сегодня в Минске прошла очередная встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины. Представители нашей страны предоставили неопровержимые доказательства российской агрессии, которую Кремль осуществляет на Донбассе, но при этом яростно все это отрицает.





В частности, речь идет о поврежденной российской военной технике – беспилотниках, которых никогда не было на вооружении бойцов ВСУ. Геращенко написал: «Сбитые российские БПЛА пополнят коллекцию неопровержимых доказательств агрессии России на украинской мирной земле».



