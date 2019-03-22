Верховный суд рассмотрит жалобу осужденного к смертной казни

Напомним, 9 января 2019 года на выездном заседании Могилевского областного суда в Бобруйске был озвучен приговор местному жителю Александру Осиповичах. Его обвинили в двойном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах и приговорили к смертной казни.





В суде стало известно, что обвиняемый разведенный, семьи нет. Последнее место работы - частная фирма по изготовлению окон. Четыре раза был судим за грабеж, кражу, злостное хулиганство, тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти. В общей сложности мужчина провел в местах лишения свободы около 12 лет.