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Верховный суд рассмотрит жалобу осужденного к смертной казни

23.03.2019 12:15 — Разное | Партизан  
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Как стало известно правозащитникам "Весны", на 30 апреля в Верховном суде назначено рассмотрение жалобы приговоренного к смертной казни Александра Осиповича в апелляционном порядке.

Напомним, 9 января 2019 года на выездном заседании Могилевского областного суда в Бобруйске был озвучен приговор местному жителю Александру Осиповичах. Его обвинили в двойном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах и приговорили к смертной казни.

В суде стало известно, что обвиняемый разведенный, семьи нет. Последнее место работы - частная фирма по изготовлению окон. Четыре раза был судим за грабеж, кражу, злостное хулиганство, тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти. В общей сложности мужчина провел в местах лишения свободы около 12 лет.
 
 
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Как стало известно правозащитникам "Весны", на 30 апреля в Верховном суде назначено рассмотрение жалобы приговоренного к смертной казни Александра Осиповича в...
 
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