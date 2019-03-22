Лукашенко научил, как экономно жарить картошку

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал жителям Барановичей, как жарит картошку у себя дома.





В пятницу глава государства совершил рабочий визит в Барановичи. После общения с городским активом, он уделил внимание местным жителям. Кадры беседы показали в эфире телеканала "Беларусь 1" в пятницу.





Один из вопросов президенту касался ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Горожане выразили беспокойство, что после этого в стране будут проблемы с газом, и они не смогут использовать газовое оборудование у себя дома.





"Наоборот, будет лучше. Мы меньше будем закупать природного газа, и у нас денег будет больше", - ответил глава государства.





пишет sputnik.by После этого встревоженные жители города поинтересовались, "не повыбрасывают ли их газовые котлы",sputnik.by





"Если цена на электрическую плитку будет ниже, вы сами перейдете и замените ее", - отметил белорусский лидер.









Лукашенко пояснил, что свое электричество будет дешевле белорусам, чем покупной природный газ. В качестве примера он поделился собственным опытом.





"У меня дома строит плитка газовая и электрическая. Включаю эту плиту, ставлю сковородку, картошку поджарить. Мгновенно нагревается. То есть эффективность высокая. И если переводить на электричество, надо дешевле делать, чем на газе. А если будет дороже, как же я буду вас переводить – вы ж ругаться будете", - добавил Лукашенко.



