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Лукашенко научил, как экономно жарить картошку
Глава государства на простом примере пояснил, почему электричество дешевле, чем газ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал жителям Барановичей, как жарит картошку у себя дома.
В пятницу глава государства совершил рабочий визит в Барановичи. После общения с городским активом, он уделил внимание местным жителям. Кадры беседы показали в эфире телеканала "Беларусь 1" в пятницу.
Один из вопросов президенту касался ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Горожане выразили беспокойство, что после этого в стране будут проблемы с газом, и они не смогут использовать газовое оборудование у себя дома.
"Наоборот, будет лучше. Мы меньше будем закупать природного газа, и у нас денег будет больше", - ответил глава государства.
После этого встревоженные жители города поинтересовались, "не повыбрасывают ли их газовые котлы",
"Если цена на электрическую плитку будет ниже, вы сами перейдете и замените ее", - отметил белорусский лидер.
Лукашенко пояснил, что свое электричество будет дешевле белорусам, чем покупной природный газ. В качестве примера он поделился собственным опытом.
"У меня дома строит плитка газовая и электрическая. Включаю эту плиту, ставлю сковородку, картошку поджарить. Мгновенно нагревается. То есть эффективность высокая. И если переводить на электричество, надо дешевле делать, чем на газе. А если будет дороже, как же я буду вас переводить – вы ж ругаться будете", - добавил Лукашенко.
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Глава государства на простом примере пояснил, почему электричество дешевле, чем газ.
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