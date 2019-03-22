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Витебский меховой комбинат хочет выпускать угги

23.03.2019 12:10 — Разное | Партизан  
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УПП "Витебский меховой комбинат" будет осваивать выпуск нового вида обуви из овчины (угг). Об этом сообщил генеральный директор ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" Николай Мартынов.

Для этого на предприятии организуется участок по пошиву заготовок и сборки обуви, параллельно разработаны модели новинок. До нового года комбинат выпустит около 10-15 тыс. пар обуви из овчины. Также планируется приступить к производству кожгалантерейных изделий, при этом месячный объем выпуска сумок из кожи составит минимум одну тысячу единиц.

Кроме того, сейчас прорабатываются организационные и технологические возможности создания на комбинате производства артикулов кожи для верха обуви премиум-класса. Проект носит импортозамещающий характер. Первые образцы нового вида продукции планируется выпустить к декабрю 2019 года. Мощности создаваемого производства должны позволить удовлетворить потребности предприятий холдинга в таком кожтоваре, а в последующем и реализовывать сторонним производителям.
 
 
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УПП "Витебский меховой комбинат" будет осваивать выпуск нового вида обуви из овчины (угг). Об этом сообщил генеральный директор ООО "Управляющая компания холдинга...
 
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