ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дорожный налог с 1 апреля могут не отменить

23.03.2019 12:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Дорожный налог, который взимался до прохождения технического осмотра автомобиля может сохраниться. Планировалось, что с 1 апреля вступят в силу новые правила уплаты денежного сбора, который перестанет быть частью обязательной программы техосмотра.

Однако, проект указа президента только сейчас поступил ему на подпись, за 10 дней до запланированного срока перехода на новые правила оплаты. Не исключено, что будет объявлена новая дата, с которой владельцам авто нужно будет оплачивать налог по новой схеме. Напомним, что белорусы смогут заплатить за дороги самостоятельно через интернет или банковский платеж. При этом плата будет взиматься за календарный период пользования дорогами. Минимальный – один месяц. Ранее следовало вносить плату за год или за два года, если для автомобиля был предусмотрен длительный период между техническим осмотром.

После подписания главой государства соответствующих документов, автолюбители смогут выбирать – оплачивать дороги на один месяц или на год. Для тех, кто «покупает» право пользоваться дорогами на 12 месяцев предусмотрена скидка. 

Контролироваться оплата будет камерами видеонаблюдения по регистрационному номеру авто. Если номер не будет зарегистрирован в базе плательщиков налога, то владелец авто должен будет внести двойную оплату. В будущем камеры наблюдения будут фиксировать и другие нарушения правил дорожного движения. Сейчас идет тестирование распознавания таких нарушений, как выезд за стоп-линию на перекрестках, разговор по мобильному телефону и не пристегнутый ремень безопасности.
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорожный налог, который взимался до прохождения технического осмотра автомобиля может сохраниться. Планировалось, что с 1 апреля вступят в силу новые правила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Канашиц: матч с голландцами показал, что наш старый конь не просто глубоко не пашет, а даже борозды не видит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика