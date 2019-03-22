Дорожный налог с 1 апреля могут не отменить

Однако, проект указа президента только сейчас поступил ему на подпись, за 10 дней до запланированного срока перехода на новые правила оплаты. Не исключено, что будет объявлена новая дата, с которой владельцам авто нужно будет оплачивать налог по новой схеме. Напомним, что белорусы смогут заплатить за дороги самостоятельно через интернет или банковский платеж. При этом плата будет взиматься за календарный период пользования дорогами. Минимальный – один месяц. Ранее следовало вносить плату за год или за два года, если для автомобиля был предусмотрен длительный период между техническим осмотром.





После подписания главой государства соответствующих документов, автолюбители смогут выбирать – оплачивать дороги на один месяц или на год. Для тех, кто «покупает» право пользоваться дорогами на 12 месяцев предусмотрена скидка.





Контролироваться оплата будет камерами видеонаблюдения по регистрационному номеру авто. Если номер не будет зарегистрирован в базе плательщиков налога, то владелец авто должен будет внести двойную оплату. В будущем камеры наблюдения будут фиксировать и другие нарушения правил дорожного движения. Сейчас идет тестирование распознавания таких нарушений, как выезд за стоп-линию на перекрестках, разговор по мобильному телефону и не пристегнутый ремень безопасности.