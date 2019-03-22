Сергей Канашиц: матч с голландцами показал, что наш старый конь не просто глубоко не пашет, а даже борозды не видит

Сборная Беларуси накануне была официально объявлена самой возрастной в Европе и одной из самых старых в мире. Поединок против голландцев, увы, наглядно продемонстрировал, что наш старый конь уже не просто глубоко не пашет, но даже борозды порой не видит. Голландцы в сравнении с нашей командой предстали этакими молодыми и резвыми скакунами, озорными, игривыми и с горящими глазами. А сборная Беларуси выглядела утомленной жизнью крестьянской лошадкой.





Разность потенциалов была настолько большой, что все 90 минут игры даже мысли не возникло, что подопечные Игоря Криушенко могут создать на поле что-то путное и интересное. Думалось исключительно о том, как бы сохранить хоть какое-то лицо, не пропустить 5-7 мячей, чтобы окончательно не впасть в хандру.





[...]Голландцы могли забить нам сколько хотели, а мы сколько могли. Но они не хотели, а мы не могли, поэтому еще легко отделались — эти 0:4 прекрасно отображают уровень игры и класс сборной Беларуси прямо сейчас. Сражаться в Лиге наций с аутсайдерами европейского футбола — это одно, играть против серьезных соперников — совершенно другое. И к этому испытанию сборная Беларуси, вплотную приблизившаяся к пенсионному футбольному возрасту, оказалась попросту не готова.









Вводить свежую кровь в состав необходимо прямо сейчас, потому что завтра может быть поздно. Голландцы ведь тоже переживали совсем недавно болезненную смену поколений, пролетели мимо финальных стадий чемпионата мира и Европы, чего с ними не бывало, но достойно с проблемой справились, явив сегодня себя всему честному люду в состоянии блистательном — перспективы у этой молодой и амбициозной сборной поистине грандиозные. Беларусь, конечно, не Голландия, но трудно поверить, что молодых и талантливых парней у нас нет вообще. Что на поле могут выходить лишь те, кому за 30. А как старая лошадь может обогнать молодого скакуна? Она проигрывает и в физических кондициях, и в амбициях — в желании доказать всем и себе в том числе, что песенка не спета, а только начинается первый куплет, — написал Канашиц в статье.



