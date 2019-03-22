НАТО построит в Польше склад для хранения военной техники США

The Wall Street Journal , опубликованном в пятницу, 22 марта. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в пятницу, 22 марта.





Столтенберг отметил, что на данном объекте планируется хранить американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы. Строительство начнется этим летом и продолжится около двух лет. Стоимость проекта оценивается в 260 млн долларов.





"Это показывает, как близко мы работаем с США", - приводятся в материале слова Столтенберга о данных планах. Он также констатировал, что объект требуется "для укрепления расширившегося присутствия США в Польше".





Как следует из публикации, в общей сложности таких объектов для хранения американских вооружений будет пять - один в Польше, два в Германии, по одному в Бельгии и Нидерландах. Они предназначены для того, чтобы позволить быстрее развернуть американские войска в Европе.





Столтенберг уточнил, что НАТО намерено реализовать также к 2021 году 250 проектов с целью модернизации транспортной инфраструктуры. Это, по его словам, позволит быстрее перебрасывать военную технику.









Ранее в НАТО заявляли, что готовятся к российским ракетам в Европе. С завершением действия Договора о ракетах в мире наступит новая реальность и Альянс начинает к ней готовиться, заявил Столтенберг.





Также в НАТО заявляли, что намерены увеличить свое военное присутствие в Черном море.



