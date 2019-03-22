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У российского пропагандиста Соловьева эпизод из художественного фильма выдали за реальный факт
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» 21 марта политолог Дмитрий Куликов выдал диалог из художественного фильма «Тридцать три» за цитату из интервью советского актера Евгения Леонова «западным журналистам».
«Есть же отличный ответ западному журналисту нашего великого русского актера Евгения Леонова. Когда его спросили: «А вы бывали за границей? «Он говорит: «Да, в Польше, Чехии и в Германии». «Туристом?» «Нет, в пехоте». Это объективный факт, это зафиксировано в интервью западным СМИ», – сказал политолог.
А Владимир Соловьев с ним согласился: «Да, это правда».
На самом деле эти слова были сказаны не в реальной жизни Евгением Леоновым, а его персонажем в комедии 1965 года «Тридцать три». Причем говорилось это не западным журналистом, а советским. А сам актер Евгений Леонов не принимал участия во Второй мировой войне и вообще не служил в армии.
На эту нелепость указал пользователь «Twitter» Gulay_Pole, опубликовавший видео с фрагментом передачи и оригинальными кадрами из советской комедии.
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В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» 21 марта политолог Дмитрий Куликов выдал диалог из художественного фильма «Тридцать три» за цитату из интервью...
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