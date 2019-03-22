У российского пропагандиста Соловьева эпизод из художественного фильма выдали за реальный факт









«Есть же отличный ответ западному журналисту нашего великого русского актера Евгения Леонова. Когда его спросили: «А вы бывали за границей? «Он говорит: «Да, в Польше, Чехии и в Германии». «Туристом?» «Нет, в пехоте». Это объективный факт, это зафиксировано в интервью западным СМИ», – сказал политолог.





А Владимир Соловьев с ним согласился: «Да, это правда».





На самом деле эти слова были сказаны не в реальной жизни Евгением Леоновым, а его персонажем в комедии 1965 года «Тридцать три». Причем говорилось это не западным журналистом, а советским. А сам актер Евгений Леонов не принимал участия во Второй мировой войне и вообще не служил в армии.





На эту нелепость указал пользователь «Twitter» Gulay_Pole, опубликовавший видео с фрагментом передачи и оригинальными кадрами из советской комедии.