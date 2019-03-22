В Гомеле вор украл крест из костёла и подарил его православному монастырю. Крест вернули

В прошлом году 27 июля после мессы настоятель костела ксендз Юрий Воронко заметил, что со стены у входа исчез большой деревянный крест. Заявление в милицию тогда решили не подавать, а крест заменили на другой.





«Сегодня, 22 марта, к нам в костёл кто-то постучал. К нам пожаловал владыка Стефан, епископ Гомельский и Жлобинский. Он принес католический крест. В нем мы узнали свой, украденный летом. Оказалось, что крест неизвестный мужчина подарил женскому православному монастырю в Корме Добрушского района. В монастыре поняли, что крест — католический, не знали, что с ним делать, и вчера отдали владыку Стефану», — рассказал Свободе о. Юрий Воронко.





Гомельские католики благодарны православному епископу за возвращение креста.