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В Гомеле вор украл крест из костёла и подарил его православному монастырю. Крест вернули

23.03.2019 11:38 — Разное | Партизан  
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Летом 2018 года из гомельского костела исчез крест. Оказалось, вор подарил его женскому православному монастырю. Сегодня крест в костел принес православный епископ Стефан, пишет «Радыё Свабода».

В прошлом году 27 июля после мессы настоятель костела ксендз Юрий Воронко заметил, что со стены у входа исчез большой деревянный крест. Заявление в милицию тогда решили не подавать, а крест заменили на другой.

«Сегодня, 22 марта, к нам в костёл кто-то постучал. К нам пожаловал владыка Стефан, епископ Гомельский и Жлобинский. Он принес католический крест. В нем мы узнали свой, украденный летом. Оказалось, что крест неизвестный мужчина подарил женскому православному монастырю в Корме Добрушского района. В монастыре поняли, что крест — католический, не знали, что с ним делать, и вчера отдали владыку Стефану», — рассказал Свободе о. Юрий Воронко.

Гомельские католики благодарны православному епископу за возвращение креста.
 
 
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Летом 2018 года из гомельского костела исчез крест. Оказалось, вор подарил его женскому православному монастырю. Сегодня крест в костел принес православный епископ...
 
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