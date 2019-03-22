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В 2019 и 2020 году Беларусь выплатит гигантские суммы по внешним долгам
Власти опубликовали статистику по внешним обязательствам секторов белорусской экономики. График погашения долгов в ближайшие 2 года будет суровым.
При оценке будущих платежей по внешнему долгу чиновники делят экономику на 4 сектора — государственное управление, Нацбанк, банки и небанковские кредитно-финансовые организации и остальные.
Сектор госуправления — это по сути Минфин, а сектор «остальные» — это нефинансовые предприятия (реальный сектор). По оценке
Самым большим должником в 2019 году является сектор госуправления — 2 385 млн USD. Порядка 1 512 млн USD из этой суммы — это погашение основного долга и 873 млн USD — проценты. В декабре 2018 года Минфин досрочно погасил некоторые выпуски внутренних валютных облигаций в объеме 470 млн USD. В связи с этим оставшиеся облигации с погашением в 2019 году составили 401,9 млн USD и 75 млн EUR. Некоторые платежи будут происходить и по купонам различных выпусков. С учетом процентов как раз и набегают искомые 3,2–3,3 млрд USD по валютным долгам Минфина.
Ожидаемые выплаты Нацбанка на внешнем контуре в разы меньше, чем у Минфина, — 366 млн USD. Зато регулятор много должен отдать по внутренним облигациям в долларах — 673 млн USD за 2019 год.
Банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям в 2019 году нужно погасить внешние долги на 1 853 млн USD, реальному сектору экономики — на 1 946 млн USD.
Оценка выплат на 2020 год пока более скромная — 5,8 млрд USD. Из этой суммы на сектор госуправления (читай: Минфин) ложится 2,5 млрд USD, на Нацбанк — 164 млн USD, на банковский сектор и НКФО — 1 млрд USD, на реальный сектор экономики — 2,1 млрд USD. По внутренним валютным облигациям с погашением в 2020 году Минфин должен только по основному долгу 438 млн USD и 201 млн EUR, а Нацбанк — 181 млн USD. Первые платежи по кредиту за АЭС в Островецком районе начнутся в 2021 году. Поэтому в роспись долгов Беларуси на 2-летний период «атомные» деньги еще не входят.
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Власти опубликовали статистику по внешним обязательствам секторов белорусской экономики. График погашения долгов в ближайшие 2 года будет суровым.
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