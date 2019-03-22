"Неман" снова стал самым беларускоязычным футбольным клубом

пише т hrodna.life Об этом 20 марта рассказал автор блога “Умовы для мовы” Игорь Случак,т hrodna.life





В национальном спорте футбольный “Неман” с 2016 года в лидерах по использованию белорусского языка. В этом году в народном опросе участвовали все клубы Высшей, Первой и Второй лиг. В финал отбора пробились 7 команд, среди них уже традиционно был и гродненский клуб. В тройке по количеству голосов «Неман» обошел минские клубы “Торпедо” и “Крумкачы”.





«Я очень рад, что победу в народном опросе за звание “Самый белорусскоязычный футбольный клуб “- 2018 получил ФК “Неман”- в клубе беларуского языка с каждым годом становится больше, администрация прилагает для этого все усилия. На предыдущих этапах опроса и в полуфинале клуб также был первым. “





Неман” в последние годы стабильно белорусскоязычный – в 2017 году был первым у ТОП-150 рейтинга “Самый белорусскоязычный спортивный клуб Беларуси”, а в 2016 году победил в народном опросе в соцсетях. Вообще, тройка победителей народного опроса – “Неман”, “Торпедо” (Минск) и “Крумкачы” (которые в этом сезоне играют под названием “НФК”) создают элитный дивизион белорусскоязычного футбола и являются примером для других клубов», – рассказал представитель инициативы “Умовы для мовы” Игорь Случак.









Напомним, футбольный “Неман” начнет новый сезон 29 марта в Гомеле . А 6 апреля пройдет первый матч чемпионата в Гродно , где клуб сыграет с “Шахтером”.











