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"Неман" снова стал самым беларускоязычным футбольным клубом

23.03.2019 11:22 — Разное | Партизан  
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Гродненский “Неман” продолжает удерживать лидерские позиции в национальном спорте по использованию белорусского языка.

"Неман" снова стал самым беларускоязычным футбольным клубом
 Об этом 20 марта рассказал автор блога “Умовы для мовы” Игорь Случак, пишет hrodna.life

В национальном спорте футбольный “Неман” с 2016 года в лидерах по использованию белорусского языка. В этом году в народном опросе участвовали все клубы Высшей, Первой и Второй лиг. В финал отбора пробились 7 команд, среди них уже традиционно был и гродненский клуб. В тройке по количеству голосов «Неман» обошел минские клубы “Торпедо” и “Крумкачы”.

«Я очень рад, что победу в народном опросе за звание “Самый белорусскоязычный футбольный клуб “- 2018 получил ФК “Неман”- в клубе беларуского языка с каждым годом становится больше, администрация прилагает для этого все усилия. На предыдущих этапах опроса и в полуфинале клуб также был первым. “

Неман” в последние годы стабильно белорусскоязычный – в 2017 году  был первым у ТОП-150 рейтинга “Самый белорусскоязычный спортивный клуб Беларуси”, а в 2016 году победил в  народном опросе в соцсетях. Вообще, тройка победителей народного опроса – “Неман”, “Торпедо” (Минск) и “Крумкачы” (которые в этом сезоне играют под названием “НФК”) создают элитный дивизион белорусскоязычного футбола и являются примером для других клубов», – рассказал представитель инициативы “Умовы для мовы” Игорь Случак.


Напомним, футбольный “Неман” начнет новый сезон 29 марта в Гомеле. А 6 апреля пройдет первый матч чемпионата в Гродно, где клуб сыграет  с “Шахтером”.




 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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Гродненский “Неман” продолжает удерживать лидерские позиции в национальном спорте по использованию белорусского языка.
 
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