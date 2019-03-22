Четыре российских канала получили разрешение на вещание в Беларуси

Подписан приказ о выдаче разрешения на распространение на территории Беларуси продукции иностранных средств массовой информации — телепрограмм «SHOT TV», «БОКС ТВ ПЛЮС», «КВН ТВ» и «Малыш-ТВ». Об этом сообщает Министерство информации.



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Разрешения на распространение выданы Министерством информации сроком на 3 года. Ведомство отмечает, что эти телепрограммы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности.

Как правило, операторы электросвязи включают телепрограммы, получившие разрешение на распространение на территории Беларуси, в соответствующие пакеты вскоре после подписания приказа о выдаче такого разрешения.

Напомним, ранее лицензию получили украинский телеканал UA TV и два казахстанских канала — KazakhTV и «Хабар 24».