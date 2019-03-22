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Четыре российских канала получили разрешение на вещание в Беларуси

23.03.2019 13:13 — Разное | Tut.by  
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Подписан приказ о выдаче разрешения на распространение на территории Беларуси продукции иностранных средств массовой информации — телепрограмм «SHOT TV», «БОКС ТВ ПЛЮС», «КВН ТВ» и «Малыш-ТВ». Об этом сообщает Министерство информации.


Фото: pixabay.com

Разрешения на распространение выданы Министерством информации сроком на 3 года. Ведомство отмечает, что эти телепрограммы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности.

Как правило, операторы электросвязи включают телепрограммы, получившие разрешение на распространение на территории Беларуси, в соответствующие пакеты вскоре после подписания приказа о выдаче такого разрешения.

Напомним, ранее лицензию получили украинский телеканал UA TV и два казахстанских канала — KazakhTV и «Хабар 24».

 
 
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Это каналы «SHOT TV», «БОКС ТВ ПЛЮС», «КВН ТВ» и «Малыш-ТВ».
 
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