Плагиат не прошел! Китайская копия Range Rover Evoque объявлена вне закона

Британской компании Jaguar Land Rover удалось-таки стать победителем в затяжном судебном разбирательстве, продолжавшемся несколько лет — еще в 2015 году англичан попросту взбесила копия кроссовера Range Rover Evoque , выпускаемая Jiangling Motor Corporation (JMC).













Даже когда речь шла об откровенно бессовестных копиях моделей западных производителей, которыми успели «прославиться» компании из Поднебесной, местная беспринципная фемида традиционно вставала на сторону местных фирм. Но Jaguar Land Rover, можно сказать, повезло — на днях суд района Чаоян в Пекине постановил, что модель X7, выпускаемая JMC под брендом LandWind, копирует пять уникальных особенностей оригинального Evoque. Тем самым был положен конец тяжбе , которая длилась более трех лет — Landwind X7 это плагиат, а посему его производство, продажи и продвижение на рынке должны быть прекращены, таков вердикт суда.

Также суд постановил, что китайцы должны выплатить Jaguar Land Rover компенсацию за попрание прав на интеллектуальную собственность — ее сумма пока не разглашается. Напомним, что на китайский рынок X7 вышел в 2015 году (осенью 2017 года машину обновили ) и оказался весьма популярным у местных покупателей — его стоимость была без малого в три раза меньше цены Evoque в Китае.