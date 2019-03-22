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Плагиат не прошел! Китайская копия Range Rover Evoque объявлена вне закона
Британской компании Jaguar Land Rover удалось-таки стать победителем в затяжном судебном разбирательстве, продолжавшемся несколько лет — еще в 2015 году англичан попросту взбесила
Даже когда речь шла об откровенно бессовестных копиях моделей западных производителей, которыми успели «прославиться» компании из Поднебесной, местная беспринципная фемида традиционно вставала на сторону местных фирм. Но Jaguar Land Rover, можно сказать, повезло — на днях суд района Чаоян в Пекине постановил, что модель X7, выпускаемая JMC под брендом LandWind, копирует пять уникальных особенностей оригинального Evoque. Тем самым был положен конец
Также суд постановил, что китайцы должны выплатить Jaguar Land Rover компенсацию за попрание прав на интеллектуальную собственность — ее сумма пока не разглашается. Напомним, что на китайский рынок X7 вышел в 2015 году (осенью 2017 года машину
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Британской компании Jaguar Land Rover удалось-таки стать победителем в затяжном судебном разбирательстве, продолжавшемся несколько лет назад - еще в 2015 году англичан...
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