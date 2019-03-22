ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси до 9 рублей в сутки подняли размеры командировочных по стране

23.03.2019 13:05 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси до 9 рублей в сутки подняли размеры командировочных по стране
Фото из открытых источников

В Беларуси изменился порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 19 марта 2019 года №176. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, суточные при командировках по Беларуси теперь будут составлять 9 рублей в сутки. Ранее их размер составлял 3 рубля 50 копеек при однодневных командировках и 7 рублей в сутки при двухдневных и более продолжительных. К примеру, если командировка была на два дня, то выплачивалось 14 рублей, сейчас это будет 18 рублей. В последний раз размеры командировочных в Беларуси меняли в 2016 году.

В Беларуси до 9 рублей в сутки подняли размеры командировочных по стране Верните суточные! Упростится ли процедура получения командировочных выплат?

Также изменился размер суточных при командировке в некоторые страны. Например, при рабочей поездке в Австрию ранее выплачивали 50 евро суточных, сейчас – 60. Для Австралии эта сумма выросла с 70 до 90 евро.

Власти также изменили схему возмещения расходов по найму жилого помещения. Теперь выплаты зависят от населенного пункта. К примеру, в областных центрах и Минске сумма возмещения составляет теперь 50 рублей, в райцентрах – 25 рублей, в остальных населенных пунктах – 20 рублей. При этом командированным не нужно предоставлять подтверждающие документы.

Подтверждающие документы нужны только в том случае, если сумма превышает установленные лимиты. Но сумма возмещения в таком случае не может превышать стоимость одноместного номера в гостинице проживания. При этом не уточняется, какая конкретно берется стоимость, ведь ценник в одной гостинице на одноместные номера может варьироваться.

Ранее расходы по найму жилья в командировке возмещали в пределах стоимости одноместного номера в гостинице. Но обязательно требовались подтверждающие документы. Если не было подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения документов, то выплачивалось 2 рубля 50 копеек.

КСТАТИ

Напомним, в конце 2018 года на заседании Совета по развитию предпринимательства существующим порядком выплат командировочных возмутился первый вице-премьер Беларуси Александр ТУРЧИН: «Я с удивлением узнал, что в командировках у нас осталось все как было. Вот я недавно был в командировке в Москве. По привычке достал использованный посадочный талон, порвал на две части и хотел выбросить в мусорку. Хорошо, что помощник успел его перехватить: «Как же вам оплатят билет на самолет?» Послушайте, но ведь оплата прошла по «безналу», есть штамп в паспорте и так далее. Те же суточные. Завтрак - минус 30% командировочных, обед - минус 70%. Какие-то странные подходы неизвестно для каких целей предусмотрены.

А сколько возбуждается уголовных дел по этому поводу! Например, водителю дали командировочные, он поехал, ночевал в кабине машины, а в гостинице взял «цетлик» о том, что там переночевал. Провели по бухгалтерии. Затем приходят правоохранительные органы, возбуждается уголовное дело, мол, мошенничество. Зачем это делается? Отдайте вы ему эти $100, пусть где хочет, там и спит. Сколько последствий несут эти странные нормы, просто диву даешься».

Тогда Александр Турчин дал Минфину поручение кардинально упростить алгоритм выплаты суточных.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство также изменило схему возмещения расходов по найму жилого помещения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Плагиат не прошел! Китайская копия Range Rover Evoque объявлена вне закона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика