В Беларуси до 9 рублей в сутки подняли размеры командировочных по стране

В Беларуси изменился порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 19 марта 2019 года №176. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, суточные при командировках по Беларуси теперь будут составлять 9 рублей в сутки. Ранее их размер составлял 3 рубля 50 копеек при однодневных командировках и 7 рублей в сутки при двухдневных и более продолжительных. К примеру, если командировка была на два дня, то выплачивалось 14 рублей, сейчас это будет 18 рублей. В последний раз размеры командировочных в Беларуси меняли в 2016 году.

Также изменился размер суточных при командировке в некоторые страны. Например, при рабочей поездке в Австрию ранее выплачивали 50 евро суточных, сейчас – 60. Для Австралии эта сумма выросла с 70 до 90 евро.

Власти также изменили схему возмещения расходов по найму жилого помещения. Теперь выплаты зависят от населенного пункта. К примеру, в областных центрах и Минске сумма возмещения составляет теперь 50 рублей, в райцентрах – 25 рублей, в остальных населенных пунктах – 20 рублей. При этом командированным не нужно предоставлять подтверждающие документы.

Подтверждающие документы нужны только в том случае, если сумма превышает установленные лимиты. Но сумма возмещения в таком случае не может превышать стоимость одноместного номера в гостинице проживания. При этом не уточняется, какая конкретно берется стоимость, ведь ценник в одной гостинице на одноместные номера может варьироваться.

Ранее расходы по найму жилья в командировке возмещали в пределах стоимости одноместного номера в гостинице. Но обязательно требовались подтверждающие документы. Если не было подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения документов, то выплачивалось 2 рубля 50 копеек.

КСТАТИ

Напомним, в конце 2018 года на заседании Совета по развитию предпринимательства существующим порядком выплат командировочных возмутился первый вице-премьер Беларуси Александр ТУРЧИН: «Я с удивлением узнал, что в командировках у нас осталось все как было. Вот я недавно был в командировке в Москве. По привычке достал использованный посадочный талон, порвал на две части и хотел выбросить в мусорку. Хорошо, что помощник успел его перехватить: «Как же вам оплатят билет на самолет?» Послушайте, но ведь оплата прошла по «безналу», есть штамп в паспорте и так далее. Те же суточные. Завтрак - минус 30% командировочных, обед - минус 70%. Какие-то странные подходы неизвестно для каких целей предусмотрены.

А сколько возбуждается уголовных дел по этому поводу! Например, водителю дали командировочные, он поехал, ночевал в кабине машины, а в гостинице взял «цетлик» о том, что там переночевал. Провели по бухгалтерии. Затем приходят правоохранительные органы, возбуждается уголовное дело, мол, мошенничество. Зачем это делается? Отдайте вы ему эти $100, пусть где хочет, там и спит. Сколько последствий несут эти странные нормы, просто диву даешься».

Тогда Александр Турчин дал Минфину поручение кардинально упростить алгоритм выплаты суточных.