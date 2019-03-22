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Столицу Казахстана переименовали в Нур-Султан
23.03.2019 13:11 — Разное | Ежедневник
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
«В соответствии со ст. 9 закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве» я постановляю переименовать столицу <...> в Нур-Султан», - говорится в указе главы государства, который опубликован на официальном сайте нового президента страны.
Документ вступает в силу с момента его опубликования, то есть с 23 марта. Также президент подписал закон о внесении изменений в Конституцию страны относительно переименования столицы в город Нур-Султан.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
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