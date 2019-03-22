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Белорусская оппозиция проводит концерт в Гродно по случаю 101-летия БНР

23.03.2019 13:00 — Разное | Интерфакс  
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Белорусская оппозиция в субботу в Гродно проводит разрешенный властями концерт по случаю 101-летия Белорусской Народной республики (БНР).

Как сообщалось, власти Гродно разрешили провести митинг и концерт в Каложском парке. На митинге выступят общественные активисты и политики. Его продолжит концерт с участием популярных белорусских групп.

Ранее также сообщалось, что группе оппозиционных активистов - организаторам празднования Дня воли в Минске столичные власти предложили провести акцию на площади Бангалор, с чем оппозиционеры не согласились. "Бангалор не соответствует масштабу и характеру мероприятия. Периферийные площадки типа Бангалор были созданы для локализации малочисленных политических протестов. Площадка технически не вмещает более 3000 человек. Это просто небезопасно, если людей будет больше", - говорилось в их заявлении.

Вместе с тем, другая группа оппозиционных активистов получила разрешение от минских властей на проведение митинга и концерта в Киевском сквере столицы 24 марта.

Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в "День воли" 25 марта.

В прошлом году - в год 100-летия провозглашения БНР - был создан оргкомитет по празднованию Дня воли, который взял на себя подготовку масштабного концерта у Большого театра оперы и балета. В итоге, мероприятие было санкционировано властями и прошло без инцидентов. Вместе с тем, после концерта милицией было задержано более 100 участников акции.

В текущем году оппозиция подала заявку на проведение "Дня воли" на стадионе "Динамо", однако президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Большого диалога" со СМИ в начале марта заявил, что не даст провести акцию на стадионе. "На стадионе "Динамо" этого не будет. Не тратьте нервы, не идите на конфронтацию. Столетие (БНР - ИФ) отпраздновали и хватит. Давайте собираться на Бангалор (площадь Бангалор - ИФ)", - сказал тогда президент.

БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения Беларуси. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Белорусская оппозиция в субботу в Гродно проводит разрешенный властями концерт по случаю 101-летия Белорусской Народной республики (БНР). Как сообщалось, власти...
 
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