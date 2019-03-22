|
Белорусская оппозиция проводит концерт в Гродно по случаю 101-летия БНР
Белорусская оппозиция в субботу в Гродно проводит разрешенный властями концерт по случаю 101-летия Белорусской Народной республики (БНР).
Как сообщалось, власти Гродно разрешили провести митинг и концерт в Каложском парке. На митинге выступят общественные активисты и политики. Его продолжит концерт с участием популярных белорусских групп.
Ранее также сообщалось, что группе оппозиционных активистов - организаторам празднования Дня воли в Минске столичные власти предложили провести акцию на площади Бангалор, с чем оппозиционеры не согласились. "Бангалор не соответствует масштабу и характеру мероприятия. Периферийные площадки типа Бангалор были созданы для локализации малочисленных политических протестов. Площадка технически не вмещает более 3000 человек. Это просто небезопасно, если людей будет больше", - говорилось в их заявлении.
Вместе с тем, другая группа оппозиционных активистов получила разрешение от минских властей на проведение митинга и концерта в Киевском сквере столицы 24 марта.
Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в "День воли" 25 марта.
В прошлом году - в год 100-летия провозглашения БНР - был создан оргкомитет по празднованию Дня воли, который взял на себя подготовку масштабного концерта у Большого театра оперы и балета. В итоге, мероприятие было санкционировано властями и прошло без инцидентов. Вместе с тем, после концерта милицией было задержано более 100 участников акции.
В текущем году оппозиция подала заявку на проведение "Дня воли" на стадионе "Динамо", однако президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Большого диалога" со СМИ в начале марта заявил, что не даст провести акцию на стадионе. "На стадионе "Динамо" этого не будет. Не тратьте нервы, не идите на конфронтацию. Столетие (БНР - ИФ) отпраздновали и хватит. Давайте собираться на Бангалор (площадь Бангалор - ИФ)", - сказал тогда президент.
БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения Беларуси. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская оппозиция в субботу в Гродно проводит разрешенный властями концерт по случаю 101-летия Белорусской Народной республики (БНР). Как сообщалось, власти...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)