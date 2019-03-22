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НАТО планирует построить в Польше объект для военной техники США - Столтенберг

23.03.2019 12:52 — Разное | Интерфакс  
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НАТО планирует в течение двух лет построить в Польше складской объект для американской военной техники, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Это показывает то, как тесно мы работаем с США", - отметил Й.Столтенберг в интервью газете.

Складское помещение будет построено вблизи авиационной базы в селе Повидз, отмечает газета.

На строительство планируется направить $260 млн, его начало назначено на лето этого года.

На объекте будут храниться американские бронетехника, боеприпасы и вооружение, рассказал Й.Столтенберг.

 
 
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НАТО планирует в течение двух лет построить в Польше складской объект для американской военной техники, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на генсека НАТО...
 
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