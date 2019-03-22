|
НАТО планирует построить в Польше объект для военной техники США - Столтенберг
НАТО планирует в течение двух лет построить в Польше складской объект для американской военной техники, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"Это показывает то, как тесно мы работаем с США", - отметил Й.Столтенберг в интервью газете.
Складское помещение будет построено вблизи авиационной базы в селе Повидз, отмечает газета.
На строительство планируется направить $260 млн, его начало назначено на лето этого года.
На объекте будут храниться американские бронетехника, боеприпасы и вооружение, рассказал Й.Столтенберг.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НАТО планирует в течение двух лет построить в Польше складской объект для американской военной техники, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на генсека НАТО...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)