Квалифицированные работники являются главной ценностью любой организации в любой сфере и ответственность за решение кадрового вопроса лежит непосредственно на руководителях предприятий. Об этом заявил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на совещании по текущим вопросам развития промышленного комплекса региона, сообщают "Витебские вести" .

"Каждый руководитель должен владеть информацией и прогнозировать кадровые потребности организации, формировать программу целевой подготовки, производственной практики потенциальных работников, привлекая внимание молодых дарований уже в школе, а не перекладывать ответственность на систему образования за насыщение рынка труда невостребованными специалистами", - сказал Н.Шерстнев.

Как было отмечено на совещании, организованном Витебским областным союзом нанимателей, без заинтересованного подключения работодателя к целевой подготовке кадров и финансового участия в этом процессе невозможно приблизить производство к образовательной деятельности. Год назад облисполком совместно с союзом нанимателей, проанализировав кадровую ситуацию, предпринял попытку систематизировать проблемы и осовременить подходы к профобразованию специалистов. На сегодняшний день преобразования проводятся сразу по нескольким направлениям, начиная с популяризации рабочих профессий в молодежной среде, создания положительного имиджа профобразования, в том числе среди родителей и администраций школ, и заканчивая вопросами оптимизации и совершенствования материально-технической базы организаций.

Выступая на совещании, начальник главного управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома отметил, что в целях создания конкурентоспособной системы профессионального образования за пять лет количество учреждений в регионе сократилось на 45% до 23-х, а объем финансирования за последние два года вырос практически в 4 раза.

В 2018 году, продолжил он, на 5% увеличилось количество выпускников школ, пожелавших осваивать рабочие специальности. Как результат - расширился набор на такие востребованные на рынке труда профессии, как швея, сборщик обуви, специальности строительной отрасли, машиностроения, АПК. Формирование контрольных цифр приема на очередной учебный год проходит с учетом потребности в кадрах реального сектора экономики.

По словам Д.Хомы, в 2019 году планируется набрать порядка 4,4 тыс. человек на базе профессионально-технического, свыше 2,8 тыс. - среднего специального образования.

Ежегодно, продолжил он, совершенствуется структура подготовки под изменяющиеся потребности регионального рынка труда. В прошлом году молодежь обучалась по 50 специальностям и 97 квалификациям, в том числе по по 4-м новым. С 2019 года планируется открыть подготовку на уровне среднего специального образования по 6 квалификациям (монтажник каркасно-обшивочных конструкций сухого строительства, наладчик станков и манипуляторов с ПУ и др.), в ПТУ - по 3 квалификациям, еще 4 новых специальности появятся в вузах. Также модернизируются учебные планы по всем специальностям для увеличения производственного обучения и времени прохождения практики. Организуются стажировки на предприятия и для преподавателей.

На начало 2019 года дополнительная потребность в кадрах на Витебщине составила порядка 2 тыс. специалистов с высшим, более 1,1 тыс. - средним специальным, около 4,4 тыс. - профессионально-техническим образованием.

Но не все организации включились в прогнозирование ситуации на перспективу, констатировал Д.Хома.Самое слабое место - в регионе почти не заключаются договоры на целевую подготовку. Вместе с тем, для эффективного решения кадрового вопроса надо переходить на точечное взаимодействие учебных заведений и предприятий по каждому ученику, уверен Д.Хома. Иначе, отметил он, не получится повысить мотивацию молодежи на обучение рабочим профессиям.