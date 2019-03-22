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Предприятия должны выращивать кадры "под себя" уже со школьной скамьи и не перекладывать ответственность на Минобр – глава Витебского облисполкома
Квалифицированные работники являются главной ценностью любой организации в любой сфере и ответственность за решение кадрового вопроса лежит непосредственно на руководителях предприятий. Об этом заявил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на совещании по текущим вопросам развития промышленного комплекса региона, сообщают
"Каждый руководитель должен владеть информацией и прогнозировать кадровые потребности организации, формировать программу целевой подготовки, производственной практики потенциальных работников, привлекая внимание молодых дарований уже в школе, а не перекладывать ответственность на систему образования за насыщение рынка труда невостребованными специалистами", - сказал Н.Шерстнев.
Как было отмечено на совещании, организованном Витебским областным союзом нанимателей, без заинтересованного подключения работодателя к целевой подготовке кадров и финансового участия в этом процессе невозможно приблизить производство к образовательной деятельности. Год назад облисполком совместно с союзом нанимателей, проанализировав кадровую ситуацию, предпринял попытку систематизировать проблемы и осовременить подходы к профобразованию специалистов. На сегодняшний день преобразования проводятся сразу по нескольким направлениям, начиная с популяризации рабочих профессий в молодежной среде, создания положительного имиджа профобразования, в том числе среди родителей и администраций школ, и заканчивая вопросами оптимизации и совершенствования материально-технической базы организаций.
Выступая на совещании, начальник главного управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома отметил, что в целях создания конкурентоспособной системы профессионального образования за пять лет количество учреждений в регионе сократилось на 45% до 23-х, а объем финансирования за последние два года вырос практически в 4 раза.
В 2018 году, продолжил он, на 5% увеличилось количество выпускников школ, пожелавших осваивать рабочие специальности. Как результат - расширился набор на такие востребованные на рынке труда профессии, как швея, сборщик обуви, специальности строительной отрасли, машиностроения, АПК. Формирование контрольных цифр приема на очередной учебный год проходит с учетом потребности в кадрах реального сектора экономики.
По словам Д.Хомы, в 2019 году планируется набрать порядка 4,4 тыс. человек на базе профессионально-технического, свыше 2,8 тыс. - среднего специального образования.
Ежегодно, продолжил он, совершенствуется структура подготовки под изменяющиеся потребности регионального рынка труда. В прошлом году молодежь обучалась по 50 специальностям и 97 квалификациям, в том числе по по 4-м новым. С 2019 года планируется открыть подготовку на уровне среднего специального образования по 6 квалификациям (монтажник каркасно-обшивочных конструкций сухого строительства, наладчик станков и манипуляторов с ПУ и др.), в ПТУ - по 3 квалификациям, еще 4 новых специальности появятся в вузах. Также модернизируются учебные планы по всем специальностям для увеличения производственного обучения и времени прохождения практики. Организуются стажировки на предприятия и для преподавателей.
На начало 2019 года дополнительная потребность в кадрах на Витебщине составила порядка 2 тыс. специалистов с высшим, более 1,1 тыс. - средним специальным, около 4,4 тыс. - профессионально-техническим образованием.
Но не все организации включились в прогнозирование ситуации на перспективу, констатировал Д.Хома.Самое слабое место - в регионе почти не заключаются договоры на целевую подготовку. Вместе с тем, для эффективного решения кадрового вопроса надо переходить на точечное взаимодействие учебных заведений и предприятий по каждому ученику, уверен Д.Хома. Иначе, отметил он, не получится повысить мотивацию молодежи на обучение рабочим профессиям.
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Предприятия должны выращивать кадры "под себя" уже со школьной скамьи и не перекладывать ответственность на Минобр – глава Витебского облисполкома
Квалифицированные работники являются главной ценностью любой организации в любой сфере и ответственность за решение кадрового вопроса лежит непосредственно на...
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