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«Петь не хочешь, я тебя отправлю на заработки». Галкин предложил Пугачёвой подработку

23.03.2019 13:44 — Разное | СТВ  
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Новости России. Максим Галкин снял на видео, как Алла Пугачёва делает ему массаж. Во время этого действия семья обменивается шутками.  

Супруги решили показать немного своей семейной жизни и сняли видео, которое менее чем за сутки после публикации набрало более чем 160 тысяч просмотров. На кадрах артист сидит перед зеркалом, а Алла Борисовна стоит позади него и разминает мужу плечи.  

«Петь не хочешь, я тебя отправлю на заработки». Галкин предложил Пугачёвой подработку
Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa  

«Вот ты же сейчас петь не хочешь, я тебя отправлю на заработки», – смеётся Галкин.  

«Поющий массажист», – усмехнулась Пугачёва.  

Поклонники артистов порадовались за царящую между ними идиллию. Также фанаты пошутили, что только Максим Александрович может позволить себе настолько дорогого массажиста.  

Недавно Галкин показал невероятную связь Пугачёвой с их 5-летней дочерью.  

«Обычно я ещё сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака» (подробности здесь).  

 
 
 
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Новости России. Максим Галкин снял на видео, как Алла Пугачёва делает ему массаж. Во время этого действия семья обменивается шутками.   Супруги решили показать...
 
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