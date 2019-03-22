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«Петь не хочешь, я тебя отправлю на заработки». Галкин предложил Пугачёвой подработку
Новости России. Максим Галкин снял на видео, как Алла Пугачёва делает ему массаж. Во время этого действия семья обменивается шутками.
Супруги решили показать немного своей семейной жизни и сняли
«Вот ты же сейчас петь не хочешь, я тебя отправлю на заработки», – смеётся Галкин.
«Поющий массажист», – усмехнулась Пугачёва.
Поклонники артистов порадовались за царящую между ними идиллию. Также фанаты пошутили, что только Максим Александрович может позволить себе настолько дорогого массажиста.
Недавно Галкин показал невероятную связь Пугачёвой с их 5-летней дочерью.
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Новости России. Максим Галкин снял на видео, как Алла Пугачёва делает ему массаж. Во время этого действия семья обменивается шутками. Супруги решили показать...
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