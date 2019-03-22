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Официально: Астана переименована в Нур-Султан
Новости Казахстана. Новый президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы. Такая информация размещена на сайте главы государства.
«Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан», –
Указ вступает в силу с 23 марта 2019 года.
19 марта Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента страны. Исполнять обязанности главы государства до запланированных на 2020 год выборов будет Токаев.
В день своей присяги Касым-Жомарт предложил переименовать столицу в честь первого президента республики, депутаты согласились с этим предложением.
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Новости Казахстана. Новый президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы. Такая информация размещена на сайте главы государства. «Переименовать...
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