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Официально: Астана переименована в Нур-Султан

23.03.2019 13:08 — Разное | СТВ  
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Новости Казахстана. Новый президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы. Такая информация размещена на сайте главы государства.  

«Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан», – сообщается в постановлении.  

Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»  

Указ вступает в силу с 23 марта 2019 года.  

19 марта Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента страны. Исполнять обязанности главы государства до запланированных на 2020 год выборов будет Токаев.  

Астана теперь называется Нур-Султан. Что ещё изменилось в Казахстане с отставкой Назарбаева?  

В день своей присяги Касым-Жомарт предложил переименовать столицу в честь первого президента республики, депутаты согласились с этим предложением.  
 
 
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Новости Казахстана. Новый президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы. Такая информация размещена на сайте главы государства.   «Переименовать...
 
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