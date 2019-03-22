Ученые: в неточных прогнозах погоды виноваты изменения климата





Исследователи Стокгольмского университета рассказали о том, что из-за глобальных изменений климата делать точные прогнозы погоды становится все более и более затруднительно.



По их словам наиболее проблемным периодом года в этом плане становится лето, когда больше всего будет страдать точность среднесрочных прогнозов (от 3 до 10 дней).

Так, согласно данным проведенного ими исследования, ключевым фактором снижающим точность прогнозов, стало сокращение температурных различий между экваториальными и полярными зонами.

При этом, из-за снижения точности среднесрочных летних прогнозов, могут возникнуть проблемы и с заблаговременной подготовкой к стихийным бедствиям вроде наводнений и ураганов, поскольку спрогнозировать наступление тех же летних дождей становится все более и более затруднительно. В тоже время учёные отметили, что точность прогнозирования таких показателей, как температура воздуха и атмосферное давление, в условиях глобального потепления только повысится.

ont.by