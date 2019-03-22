



«Белая Русь» подвела итоги и наметила планы

На заседании совета Гродненской областной организации РОО «Белая Русь» подвели итоги работы за минувший год и наметили новые цели, а также обсудили, как общественное объединение будет принимать участие в предстоящих избирательных кампаниях – по выборам Президента Республики Беларусь и депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.





– Мы стоим на пороге проведения двух избирательных кампаний, и члены «Белой Руси» будут активно принимать в них участие в качестве организаторов и наблюдателей, – отметил председатель областного Совета депутатов, председатель областной организации РОО «Белая Русь» Игорь Жук. – В этом году нас ожидает празднование трех важных юбилейных дат – 75-летия освобождения Беларуси, 75-летия Гродненской области и 15-летия со дня создания областной организации «Белая Русь». Готовится несколько масштабных проектов, связанных с этими знаковыми событиями. Мы обязательно будем чествовать ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто стоял у истоков нашей организации. Продолжим реализовывать проекты, направленные на помощь пожилым людям, детям, оставшимся без родителей, многодетным семьям, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Ведь авторитет организации в обществе напрямую зависит от ее добрых дел и инициатив.













Одно из приоритетных направлений деятельности областной организации «Белой Руси» развитие так называемых «первичек». Их в регионе почти тысяча. И это число будет расти. Каждая первичная организация гордится своими благотворительными акциями и проектами, которых в минувшем году было реализовано сотни.





– На Гродненщине широко развиты социально-гуманитарные проекты, – рассказала заместитель председателя областной организации РОО «Белая Русь» Светлана Варяница. – Большое внимание уделяется поддержке талантливой молодежи. Ежегодно проводим слеты студентов и молодых специалистов, их наставников, чтобы нацелить ребят на достижение успеха и самореализацию. В прошлом году такой слет прошел в Новогрудском районе. Участие в нем приняли около 70 человек. Наша областная организация отличается от других региональных подразделений общественного объединения еще и тем, что выносит на обсуждение законопроекты, проводит мониторинги и приемы граждан на базе общественных приемных – в прошлом году более 160 человек получили компетентную помощь.











Всегда на повестке дня организации – помощь детям и многодетным семьям. В рамках республиканской акции «Наши дети» областная организация провела свыше 50 благотворительных мероприятий, участие в которых приняли более 3700 ребят. Расширяется проект «Дети «Белой Руси». Областная организация несет шефство над одной из многодетных опекунских семей Гродно. В скором времени под покровительством «Белой Руси» окажется еще одна нуждающаяся в помощи семья.

Свой проект «Теплые книги» на заседании представила победительница республиканского молодежного конкурса «Сто идей для Беларуси» Анастасия Ханько. Тактильные издания для слабовидящих детей из ткани признаны одной из лучших разработок этого года в номинации «Общество, экономика и социальная сфера». Речь шла о том, чтобы оказать финансовую поддержу общественно значимой инициативе.

Анна РАДЮК

Фото: Михаила ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/