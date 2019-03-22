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«Так делали еще в СССР». По какой особенной технологии президент ремонтировал дорогу к своей деревне

23.03.2019 14:22 — Разное | Tut.by  
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Недавно президент рассказал, как сам отремонтировал кусок дороги — она получилась с большим уклоном, но служит уже семь лет. Александр Лукашенко даже уточнил, что поспорил с дорожниками по какой технологии строить и настоял на своем варианте — дорога с серповидным профилем. AUTO.TUT.BY уточнил у дорожников, в чем особенность таких дорог.


В родную деревню президента — Александрию, ведет идеально ровная дорога. Не исключено, что именно о ней говорил глава государства

По словам президента, один из премьеров много лет ремонтировал одну и ту же дорогу, а покрытия надолго все равно не хватало.

«Почему? Сплошное головотяпство. Несоблюдение уклона. Дорога должна иметь серповидный профиль. Что я сделал? В деревне, где я живу (7 км у меня дорога от витебской трассы), пришло время ее ремонтировать. Я говорю: я буду сам ее ремонтировать. Позвал Батуру (экс-губернатор Минской и Могилевской областей. — ред.), замерили сантиметром. Серповидный профиль представляете? Говорю: „Вот так сделайте“. — „Боже мой, это так же нельзя“. — „Ну почему нельзя?“ — „Нормы“. — „Я утверждаю вам эти нормы“. Бегут с гаишниками, автомобилистами: „Автомобиль скатится, на таком уклоне съедет, перевернется“. Перевернется, говорю, я буду отвечать, а ты в тюрьму пойдешь. Прошло семь лет — практически ни одной трещины, ни один автомобиль не перевернулся. Слава богу, и я ни разу не перевернулся, проезжая по этой дороге на большой скорости», — рассказал президент на встрече с активом Барановичского района.

Как пояснили на условиях анонимности AUTO.TUT.BY специалисты дорожной отрасли, дороги с серповидным профилем строили еще в советские времена, они есть в нормах, однако метод применяется на дорогах пятой категории. К такому типу дорог относят второстепенные: лесные или, например, внутрихозяйственные, где-нибудь в колхозах.

О какой именно дороге рассказывал президент, дорожники не знают. Предположительно, речь идет о родной деревне главы государства — Александрии.

— Серповидная дорога — от слова «серп», она полукруглая, потому, что имеет большие поперечные уклоны. Это делается для того, чтобы вода не застаивалась на проезжей части, уходила с нее, — объяснил специалист дорожного строительства.

Дорожники пояснили, что поперечный уклон проезжей части дороги первой категории — 20 промилле, обочины — 30−40 промилле. На серповидной дороге поперечные уклоны больше: проезжая часть — 40−50, обочина — 60−70 промилле.

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Александр Лукашенко даже уточнил, что поспорил с дорожниками по какой технологии строить и настоял на своем варианте - дорога с серповидным профилем.
 
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