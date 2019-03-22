В Слуцке проходит первая весенняя ярмарка. Что почём?





23 марта в Слуцке на площадке за зданием райисполкома проходит первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка. Аналогичные мероприятия будут проходить здесь каждую субботу вплоть до 5 мая, а региональная ярмарка состоится уже в следующую субботу.

Продавцы и покупатели сельскохозяйственной продукции ещё как будто не «раскачались» — торговля пока не самая активная, на стоянке много свободных мест. Тем не менее, уже сегодня можно посмотреть предложенный ассортимент и ознакомиться с ценами.

На подходе к торговой площадке поневоле слышим эмоциональное восклицание женщины по телефону:

— Тут ярмарка сегодня, бульба по 50 копеек, даже до дома доставят, бери - не хочу! — делится она. Что ж, посмотрим.

Предприниматели зазывают к себе низкими ценами. Например, томаты (помидоры) черри стоят практически в два раза дешевле, чем в магазинах, удивляет и стоимость 1 кг помело — она тоже вдвое ниже, чем в популярной торговой сети. Очевидно, то и другое выращено и расфасовано не не собственных грядках, но при такой цене... какая разница?

Самый популярный продукт сегодня, безусловно - картофель. Он есть у большинства продавцов, цены на него варьируются в пределах 40-60 копеек за килограмм, а под ценником зачастую написано «бесплатная доставка». Уточняем: маленькую котомку с корнеплодом вам, конечно, никто не повезёт, бесплатная доставка начинается только от 1-2 мешков.





Во время прямого эфира в Instagram SlutskGorod девушка интересовалась ценой на репчатый лук. Его в продаже сегодня было не много, но мы нашли — от 1 до 1,2 рублей за кило в зависимости от размера луковиц.

Семенной картофель и лук-севок стоят уже примерно в 2-3 раза дороже. Есть свёкла в пределах 1 рубля за килограмм, морковь разных размеров по 0,7-1,2 рубля, домашние яблоки от 50 копеек, дешевые шампиньоны, зелёный лук, закатки, семена и живая рыба. В продаже пока почти нет саженцев плодовых деревьев.

Особый интерес вызывает витрина с гончарными и ремесленными изделиями, которые представил случчанин Андрей Горбацевич. Материал с этим героем мы опубликуем отдельно.

Посмотрите также цены на фотографиях.















































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