Он напомнил, что белорусская декларация о независимости появилась раньше, чем у многих других народов Восточной Европы, раньше, чем у тех же поляков. Другое дело, что в то время белорусы не смогли отстоять свою независимость.





Кравцевич: "Это был акт рождения белорусской нации... И не случайно мы празднуем этот день в Гродно. Потому что Гродно был не только одной из столиц Речи Посполитой, но и был второй столицей Белорусской Народной Республики".





Историк напомнил и о парадоксе: "Мы — единственная страна, которая объявила независимость после Первой мировой войны и которая сегодня имеет проблемы с празднованием Дня независимости. Это наше бремя, наш барьер, через который мы должны пройти. Потому что во всех странах, и в Литве, и в Польше, и в Чехии... день провозглашения независимости под конец Первой мировой войны — это национальный праздник. Это — парады, это — выступление президента, это праздник на уровне всей нации, всего государства... Мы эту трудность преодолеем".