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Историк Кравцевич — о Дне Воли: "Это был акт рождения белорусской нации"

23.03.2019 14:28 — Разное | Партизан  
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В субботу в Гродно в Коложском парке проходит разрешенный властями праздничный концерт, посвященный годовщине провозглашения 25 марта 1918-го в Минске государственной независимости Белорусской Народной Республики. В перерыве между выступлениями музыкантов с речью выступил доктор исторических наук Александр Кравцевич.

Он напомнил, что белорусская декларация о независимости появилась раньше, чем у многих других народов Восточной Европы, раньше, чем у тех же поляков. Другое дело, что в то время белорусы не смогли отстоять свою независимость.

Кравцевич: "Это был акт рождения белорусской нации... И не случайно мы празднуем этот день в Гродно. Потому что Гродно был не только одной из столиц Речи Посполитой, но и был второй столицей Белорусской Народной Республики".

Историк напомнил и о парадоксе: "Мы — единственная страна, которая объявила независимость после Первой мировой войны и которая сегодня имеет проблемы с празднованием Дня независимости. Это наше бремя, наш барьер, через который мы должны пройти. Потому что во всех странах, и в Литве, и в Польше, и в Чехии... день провозглашения независимости под конец Первой мировой войны — это национальный праздник. Это — парады, это — выступление президента, это праздник на уровне всей нации, всего государства... Мы эту трудность преодолеем".
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В субботу в Гродно в Коложском парке проходит разрешенный властями праздничный концерт, посвященный годовщине провозглашения 25 марта 1918-го в Минске...
 
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