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Социал-демократы возложили цветы к памятнику Антону Луцкевичу
23 марта представители Белорусской социал-демократической партии (Грамада) возложили цветы к памятнику премьер-министра БНР, автора Третьей уставной грамоты о независимости БНР Антона Луцкевича.
Церемония прошла в сквере Янки Купалы в Минске под присмотром людей в штатском.
23 марта исполняется 77 лет со дня смерти Антона Луцкевича.
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23 марта представители Белорусской социал-демократической партии (Грамада) возложили цветы к памятнику премьер-министра БНР, автора Третьей уставной грамоты о...
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