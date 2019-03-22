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Социал-демократы возложили цветы к памятнику Антону Луцкевичу

23.03.2019 14:23 — Разное | Партизан  
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23 марта представители Белорусской социал-демократической партии (Грамада) возложили цветы к памятнику премьер-министра БНР, автора Третьей уставной грамоты о независимости БНР Антона Луцкевича.

Церемония прошла в сквере Янки Купалы в Минске под присмотром людей в штатском.

23 марта исполняется 77 лет со дня смерти Антона Луцкевича.
 
Теги: Минск
 
 
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23 марта представители Белорусской социал-демократической партии (Грамада) возложили цветы к памятнику премьер-министра БНР, автора Третьей уставной грамоты о...
 
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