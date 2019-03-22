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Бывший боец UFC поведал об угрозах убийством в России

23.03.2019 14:18 — Разное | Партизан  
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Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Диего Брандао рассказал свою версию конфликта с главой Fight Nights Global Камилом Гаджиевым. Слова атлета передает Sport24.

Бразилец рассказал об обстоятельствах его выступления на турнире Fight Nights Gloibal 73, который прошел в Дагестане в 2017 году. Он обвинил главу российского промоушена в том, что он остался без организованного питания по прибытии в Дагестан и был вынужден просить еды у местных бойцов. Именно от них Брандао якобы и узнал, что Гаджиев «желает его поражения» от россиянина Ахмеда Алиева в главном бою вечера.

«А потом какие-то ублюдки за кулисами пришли ко мне с пушками! Они кричали: "Ты подохнешь тут"», — вспоминает Брандао. Тогда же он обратился к Гаджиеву с просьбой обеспечить ему безопасность. «Ему было плевать. Он ходил за кулисами и смеялся. Он сумасшедший», — подчеркнул бразильский боец.

О конфликте Гаджиева и Брандао стало известно 19 марта. Тогда 31-летний спортсмен опубликовал пост, где пообещал убить функционера, если окажется в России. Бразилец также отметил, что 18 месяцев не получал денег за участие в боях под эгидой Fight Nights Global.


В 2016-м Брандао провел три поединка в турнирах российской организации. Также бразилец известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), турнирах King of Kombat и Amazon Challenge. Последний бой бразилец провел в России, выступив в Russian Cagefighting Championship в декабре 2018-го. Тогда он одержал победу над россиянином Венером Галиевым.

 
 
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Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Диего Брандао рассказал свою версию конфликта с главой Fight Nights Global Камилом Гаджиевым. Слова атлета передает Sport24.
 
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